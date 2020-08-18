Оценены темпы восстановления российской экономики
Смотрите также
Исполком Гродно согласился на требования протестующих
Посольство РФ: граждане России не пострадали во время мятежа в Мали
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии
Прощание с Легкоступовой пройдет на Троекуровском кладбище в Москве
Медицинская выписка Ефремова с разными диагнозами попала в сеть
СК возбудил уголовное дело из-за гибели российского генерала в Сирии
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе
Командующий РВСН сообщил о перевооружении полков на новейшее оружие
В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник
Названы замедляющие работу смартфона приложения
Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии
Полиция США усилила патрулирование у генконсульства РФ в Нью-Йорке
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина тайно вышла замуж
Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль
Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде
Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
СК возбудил уголовное дело из-за гибели российского генерала в Сирии
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Названы замедляющие работу смартфона приложения
Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»
Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии
Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе
Мятежники в Мали заявили о закрытии границы страны
Экономика России к концу августа восстановится до 94–95 процентов от докризисного уровня. Такую оценку дали эксперты Oxford Economics в своем исследовании. После падения ВВП на 12 процентов в апреле (в годовом выражении) темпы сокращения в июле-августе снизились до минус 4–5 процентов год к году.В источнике
Подробнее о событии