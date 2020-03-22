с чего всё началось

Словарь английского сленга Urban Dictionary опубликовал термин для людей, паникующих из-за пандемии коронавируса, а также игнорирующих меры предосторожности. Слово представляет слияние названия болезни и слова «идиот» — Covidiot («ковидиот»).

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

Политика Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.

Общество Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами На фоне распространения COVID-19 Россия временно приостановит авиасообщение с другими странами за исключением рейсов, связывающих Москву со столицами и крупными городами 146 государств.

Здоровье Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.

Общество В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.

Технологии Microsoft показала новую Windows 10 Видео с презентацией операционной системы Windows 10 опубликовал в своем Instagram топ-менеджер Microsoft Панос Панай.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Единоборства Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что вся команда спортсмена вернулась из США в Россию из-за ситуации с распространением коронавируса.

Политика В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.

Политика Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.

Авто Универсал Porsche Taycan Cross Turismo готовится к премьере Полтора года назад в компании Porsche дали добро на серийное производство приподнятого электрического универсала на базе модели Taycan, который в виде концепт-кара был представлен под именем Mission E Cross Turismo (на фото).