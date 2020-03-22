Коронавирус

News.ruNews.ruПоявился термин для запасающих туалетную бумагу из-за коронавируса

Словарь английского сленга Urban Dictionary опубликовал термин для людей, паникующих из-за пандемии коронавируса, а также игнорирующих меры предосторожности. Слово представляет слияние названия болезни и слова «идиот» — Covidiot («ковидиот»).
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с чего всё началось
В словаре английского сленга Urban Dictionary
 появился термин, обозначающий как паникующих из-за эпидемии коронавируса, так и игнорирующих меры предосторожности.
РИА Новости08:39

Подробнее о событии

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Газета.Ru08:59

Для скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса придумали термин

Взгляд.ру09:57

Появился термин для запасающих туалетную бумагу из-за коронавируса

News.ru09:19

Тем, кто плохо себя ведет в условиях пандемии, придумали название

Вести.Ru11:59

Для запасающихся туалетной бумагой из-за COVID-19 придумали термин

РИА Новости08:39

Для скупающих туалетную бумагу из-за COVID-19 придумали обидный термин

РЕН ТВ07:59

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали обидный термин

Lenta.ru07:34
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Футбол

Кейру отреагировала на слухи о примирении с футболистом Новосельцевым

Sport24.ru 12:14
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Киберспорт

Paladins отправили в Epic Games Store с реферальной программой

Игромания.ру 09:48
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Происшествия

Еще 7 воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

После пребывания в больницах региона домой выписали 17 человек, у которых коронавирус ранее не подтвердился.
Обозреватель Врн 05:33
Политика

Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 16:14
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

На фоне распространения COVID-19 Россия временно приостановит авиасообщение с другими странами за исключением рейсов, связывающих Москву со столицами и крупными городами 146 государств.
RT на русском 15:28
Здоровье

Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Российская газета 12:55
Общество

В Китае выявлены 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса

В Китае выявлены 43 000 носителей короновируса, у которых нет симптомов болезни. Их не включили в статистику органов здравоохранения.
ToDay News Ufa 12:40
Общество

В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года

Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:21
Технологии

Microsoft показала новую Windows 10

Видео с презентацией операционной системы Windows 10 опубликовал в своем Instagram топ-менеджер Microsoft Панос Панай.
Sibnet Новости вчера в 05:44
Общество

Горнолыжный курорт в Хибинах досрочно закрылся из-за коронавируса

Руководство горнолыжного курорта "Большой Вудъявр" в Мурманской области сообщило об остановке работы с понедельника 23 марта.
Российская газета 12:38
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Происшествия

В Югре на праздновании свадьбы убили жениха

Трагическое происшествие произошло ночью в Нижневартовске. В банкетном зале кафе "Летучий голландец" отмечали бракосочение вартовчане.
Российская газета 07:32
Единоборства

Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что вся команда спортсмена вернулась из США в Россию из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 16:22
Политика

В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:23
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Происшествия

Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли

Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Lenta.ru 03:49
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек

Ранее страна обогнала Китай по количеству смертей За сутки в Италии от коронавируса скончались 651 человек.
Деловое.ТВ 14:41
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва вчера в 15:59
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Армия и оружие

Россия отправила первые самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 08:20
Футбол

Тотти рассказал, чего ему больше всего не хватает в жизни

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что все еще скучает по матчам. 43-летний игрок завершил карьеру футболиста в 2017 году.
Спорт-Экспресс 14:45
Политика

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Lenta.ru 14:34
Авто

Универсал Porsche Taycan Cross Turismo готовится к премьере

Полтора года назад в компании Porsche дали добро на серийное производство приподнятого электрического универсала на базе модели Taycan, который в виде концепт-кара был представлен под именем Mission E Cross Turismo (на фото).
Авторевю 20 марта в 10:45
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com 05:42
Футбол

ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненсе»

Metaratings 12:00
Культура

Выбывший из проекта «Маска» Алексей Глызин рассказал о впечатлениях от участия в шоу

Алексей Глызин, который выбыл из шоу, рассказал журналистам о своих впечатлениях. Во время пребывания в программе певец был в костюме Слона.
Дни24 13:11
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Происшествия

На Тореза с балкона парадной упал молодой человек

Днем в воскресенье, 22 марта, с балкона парадной на проспекте Тореза, 44, упал молодой человек.
Петербургский дневник 12:20
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