Коронавирус
News.ruПоявился термин для запасающих туалетную бумагу из-за коронавируса
Словарь английского сленга Urban Dictionary опубликовал термин для людей, паникующих из-за пандемии коронавируса, а также игнорирующих меры предосторожности. Слово представляет слияние названия болезни и слова «идиот» — Covidiot («ковидиот»).
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В словаре английского сленга Urban Dictionary появился термин, обозначающий как паникующих из-за эпидемии коронавируса, так и игнорирующих меры предосторожности.РИА Новости08:39
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