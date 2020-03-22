с чего всё началось

Словарь английского сленга Urban Dictionary опубликовал термин для людей, паникующих из-за пандемии коронавируса, а также игнорирующих меры предосторожности. Слово представляет слияние названия болезни и слова «идиот» — Covidiot («ковидиот»).

Происшествия Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.

Общество Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.

Общество Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

Экономика Минфин разъяснил нюансы получения имущественного налогового вычета Минфин пояснил, что граждане могут претендовать на имущественные вычеты по таким объектам, только если приобрели их, начиная с 1 января 2019 года.

Общество Власти Саудовской Аравии ввели комендантский час Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", власти Саудовской Аравии с целью недопущения распространения коронавируса с 23 марта ввели на всей территории страны комендантский час, ограничительные меры будут действовать 21 день.

Политика Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.

Гаджеты Nokia воскресила легендарную модель телефона Модель поступит в продажу в марте, пишет «РИА Новости». Как ранее сообщали «Кубанские новости», Nokia обновит почти все свои смартфоны.

Здоровье В Минздраве оценили опасность коронавируса для курильщиков Курильщики чаще некурящих людей тяжелее переносят симптомы коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Политика Журналист Гордон: Украине грозит развал из-за кризиса Как сообщает телеканал "НАШ", украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в Незалежной происходит разрушение государственных институтов, а политика нынешних властей ведет страну к развалу.

Футбол Ибрагимович может завершить карьеру в конце сезона Нападающий «россонери» Златан Ибрагимович возможно не продлит контракт с клубом по окончании сезона, а решит и вовсе завершить карьеру.