Коронавирус

News.ruNews.ruПоявился термин для запасающих туалетную бумагу из-за коронавируса

Словарь английского сленга Urban Dictionary опубликовал термин для людей, паникующих из-за пандемии коронавируса, а также игнорирующих меры предосторожности. Слово представляет слияние названия болезни и слова «идиот» — Covidiot («ковидиот»).
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с чего всё началось
В словаре английского сленга Urban Dictionary
 появился термин, обозначающий как паникующих из-за эпидемии коронавируса, так и игнорирующих меры предосторожности.
РИА Новости08:39

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Тем, кто плохо себя ведет в условиях пандемии, придумали название

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Для скупающих туалетную бумагу из-за COVID-19 придумали обидный термин

РЕН ТВ07:59

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Газета.Ru08:59

Для запасающихся туалетной бумагой из-за COVID-19 придумали термин

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Появился термин для запасающих туалетную бумагу из-за коронавируса

News.ru09:19

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали обидный термин

Lenta.ru07:34
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Чемпионат России по футболу предложили обнулить из-за коронавируса

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Живая Кубань вчера в 09:03
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Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
РБК 17:56
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Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 обрушила привычный образ жизни миллионов людей.
Lenta.ru 17:01
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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уведомил, что свыше 30 британских спутников OneWeb были успешно выведены на орбиту.
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В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
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В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Политика

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира

Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом, Вьетнамом и Индонезией.
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Минфин пояснил, что граждане могут претендовать на имущественные вычеты по таким объектам, только если приобрели их, начиная с 1 января 2019 года.
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Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", власти Саудовской Аравии с целью недопущения распространения коронавируса с 23 марта ввели на всей территории страны комендантский час, ограничительные меры будут действовать 21 день.
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Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
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ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненсе»

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В Минздраве оценили опасность коронавируса для курильщиков

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Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
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Московский Комсомолец 19:36
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Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
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Неизвестные за сутки сообщили о минировании восьми самолетов в России

Анонимные сообщения о минировании восьми внутрироссийских рейсов поступили в течение последних суток, рассказали ТАСС в экстренных службах.
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Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

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Ибрагимович может завершить карьеру в конце сезона

Нападающий «россонери» Златан Ибрагимович возможно не продлит контракт с клубом по окончании сезона, а решит и вовсе завершить карьеру.
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Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС, помимо Великобритании.
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Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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В Охе второй раз пытаются найти подрядчика для реконструкции парка

Охинская администрация второй раз пытается найти подрядчика для реконструкции старого парка.
Сахалин.Инфо 19:28
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В Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных

Коммерсантъ 10:07
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