Кино
ТелепрограммаПоявился трейлер пугающего фильма «Новые мутанты» от Marvel
Кинокомпания 20th Century Fox наконец-то выпустила полноценный трейлер картины «Новые мутанты» режиссера Джоша Буна.
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Энергетика
Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года
В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Происшествия
СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
Политика
Меркель посетит Россию 11 января
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом по приглашению президента Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
Число самоубийств среди полицейских в России продолжает расти
Руководитель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов рассказал, что полицейских к самоубийству подталкивает так называемая палочная система, бюрократия и давления начальства.
Политика
Захарова высмеяла «ошибку» США с письмом о выводе войск из Ирака
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе американских войск из Ирака.
Армия и оружие
ВВС России получат шесть модернизированных Ту-95МС в 2020 году
В распоряжение ВВС России в 2020 году поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенные новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой.
Политика
Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий
Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Экономика
Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
Политика
Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН
Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы А мы специально для вас составили хит-парад продуктов, которые могут нанести непоправимый вред вашему организму.
Общество
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Политика
Роухани напомнил США об иранском самолете, сбитом в 1988 году
В июле 1988 года самолет был сбит над Персидским заливом ракетой американских ВМС.
Происшествия
Ребенок погиб во время игры в прятки с родителями в Ульяновске
Трагедией завершилась простая игра в прятки в Ульяновске.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Происшествия
Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ
В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей
Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Футбол
Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил свой первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу в матче против «Кальяри».
Экономика
Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика
Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Технологии
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
Общество
В Россию с Рождеством пришла аномально теплая погода
По оценкам Гидрометцентра, аномально теплая погода в стране продержится до конца первой декады января.
Политика
Экстренно направленный в Сирию ракетный крейсер «Маршал Устинов» пострадал при проходе через Босфор. Видео
Хоккей