Кино

ТелепрограммаТелепрограммаПоявился трейлер пугающего фильма «Новые мутанты» от Marvel

Кинокомпания 20th Century Fox наконец-то выпустила полноценный трейлер картины «Новые мутанты» режиссера Джоша Буна.
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Появился трейлер фильма «Новые Мутанты»

Газета.Ru18:26

В сети появился трейлер «Новых Мутантов» от студии Fox

Piter.tv14:47

«Это не больница. Это клетка»: Второй трейлер «Новых мутантов»

КиноПоиск10:09

Свежий трейлер «Новых мутантов» появился в Сети

iReactor11:31

Появился трейлер пугающего фильма «Новые мутанты» от Marvel

Телепрограмма10:28

Обнародован трейлер хоррора «Новые мутанты» от Marvel

Актуальные Новости12:49

Темная сторона суперсилы в трейлере супергеройского хоррора «Новые мутанты»

Афиша Daily10:02
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Энергетика

Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года

В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
Ведомости 04 января в 03:01
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 19:59
Происшествия

СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
РБК 20:23
Политика

Меркель посетит Россию 11 января

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом по приглашению президента Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.
Коммерсантъ 05:46
Происшествия

Число самоубийств среди полицейских в России продолжает расти

Руководитель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов рассказал, что полицейских к самоубийству подталкивает так называемая палочная система, бюрократия и давления начальства.
Эхо Москвы 06:00
Политика

Захарова высмеяла «ошибку» США с письмом о выводе войск из Ирака

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе американских войск из Ирака.
Известия 21:20
Армия и оружие

ВВС России получат шесть модернизированных Ту-95МС в 2020 году

В распоряжение ВВС России в 2020 году поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенные новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой.
REGNUM вчера в 08:40
Музыка

Группа «Сплин» опубликовала анимационный клип на песню «Воздушный шар»

Пятый канал 15:18
Политика

Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
Известия 19:32
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Экономика

Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
Вести.Ru 01:00
Политика

Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
РБК 15:32
Здоровье

Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы А мы специально для вас составили хит-парад продуктов, которые могут нанести непоправимый вред вашему организму.
MySLO.ru вчера в 05:50
Общество

Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Коммерсантъ 18:51
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Lenta.ru 18:29
Политика

Роухани напомнил США об иранском самолете, сбитом в 1988 году

В июле 1988 года самолет был сбит над Персидским заливом ракетой американских ВМС.
РЕН ТВ 14:15
Происшествия

Ребенок погиб во время игры в прятки с родителями в Ульяновске

Трагедией завершилась простая игра в прятки в Ульяновске.
Московский Комсомолец 08:28
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости 04 января в 14:27
Происшествия

Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Вести.Ru 10:17
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей

Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
StarHit.ru 10:00
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 04 января в 22:20
Футбол

Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил свой первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу в матче против «Кальяри».
ТК Звезда 20:02
Экономика

Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика

Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Коммерсантъ 18:26
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск 04 января в 07:19
Общество

В Россию с Рождеством пришла аномально теплая погода

По оценкам Гидрометцентра, аномально теплая погода в стране продержится до конца первой декады января.
Коммерсантъ 20:47
Политика

Экстренно направленный в Сирию ракетный крейсер «Маршал Устинов» пострадал при проходе через Босфор. Видео

Avia.pro 06:57
Хоккей

Ковальчук дебютирует за «Монреаль» в матче против «Виннипега»

Спорт-Экспресс 14:20
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