Кино
Piter.tvПоявился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги". Роль русского князя в нем сыграет актер Данила Козловский. История расскажет о набегах северных народов из Скандинавии – викингах времен раннего средневековья.
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Вышел трейлер нового сезона зарубежного сериала «Викинги» с Данилой Козловским
Народные новостивчера в 18:19
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:29, Вашингтон
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Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
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Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
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Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
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Страх смерти заставляет мужчин ложиться спать позже
Учёные выяснили, что мужчины, которых тревожат мысли о смерти, склонны оттягивать время отхода ко сну.
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Woman.ru вчера в 01:54
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Иран объяснил причины задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
News.ru вчера в 06:18
Энергетика
«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть
Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
Коммерсантъ вчера в 23:21
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Скандал разгорелся на Кипре после расистского нападения на россиянку
Три киприотки напали на гражданку РФ Светлану Зайцеву, которая помешала им скрыться после того, как они повредили автомобиль инвалида на парковке.
РЕН ТВ вчера в 07:06
Политика
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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Транспорт
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В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Общество
В Лондоне полиция задержала более 130 протестующих
По официальным данным полиции, за 7 октября были задержаны 135 человек.
REGNUM вчера в 09:45
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика
Абэ заявил о распространении суверенитета Японии на южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что его страна считает, что её суверенитет распространяется на острова, расположенные в южной части Курил, и позиция Токио по этому поводу неизменна.
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Ситуацию прокомментировал друг актрисы На днях соседи сообщили об исчезновении звезды ситкома "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой — якобы она оставила под окнами своего дома дорогое авто и перестала провожать детей в школу.
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На губернаторов примеряют отставки
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Армия и оружие
Соглашение с Грецией: Штаты смогут расширить базу на Крите
Вести.Ru 06 октября в 06:42
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Гаджеты
Китайский смартфон Redmi Note 8 Pro доступен для приобретения в России
NewInform вчера в 22:25
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В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 06 октября в 08:53