Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПоявление американских войск в Польше объяснили политикой России

Растущее число американских военнослужащих на территории Польши связано с политикой России. Об этом заявил лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает RT.
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Появление американских войск в Польше объяснили политикой России

Lenta.ruвчера в 18:04

Польша увеличила численность войск США в стране из-за России

News.ruвчера в 19:02

В Польше объяснили необходимость присутствия американских военных

Известиявчера в 18:17

В Польше объяснили необходимость в военных США

Газета.Ru02:37

Качиньский объяснил наращивание войск НАТО в Польше пословицей про войну

Взгляд.рувчера в 14:43

В Польше объяснили присутствие американских войск политикой России

RT на русскомвчера в 16:54

В Польше оправдали присутствие американских войск политикой России

РИА Новостивчера в 14:40
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:32, Вашингтон
Происшествия

В Вологодской области пропала двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
Политика

Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень

Комсомольская правда вчера в 02:00
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Культура

«Книгой года» стал сборник воспоминаний о Данииле Гранине

Гран-при ежегодного национального конкурса "Книга года" получил сборник воспоминаний о писателе Данииле Гранине (составитель Марина Чернышева-Гранина).
Москва 24 вчера в 14:10
Здоровье

Назван явный признак скорого инфаркта

Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Футбол

Ракитич недоволен положением в «Барселоне» и может покинуть клуб зимой

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет уйти из команды в ближайшее трансферное окно.
Матч ТВ 02:51
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Авто

Как выглядит первый электрокар Porsche Taycan

Выход на рынок первого электрокара от Porsche под названием Taycan давно не был секретом: автомобиль тестировали, демонстрировали и продвигали на протяжение четырех лет, пока компания вела над ним работу.
TelecomDaily 03:27
Авто

Comtrans 2019: Ford показал новые грузовики российской сборки

В рамках Comtrans 2019 было объявлено, что новый F-Max стал обладателем аналогичной российской премии: автомобиль был признан «Грузовиком года 2019» в России.
Движок вчера в 09:20
Общество

В Минпросвещения оценили идею полного отказа от экзаменов в России

Первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович заявил, что отказ от оценки знаний школьников в виде экзаменов в ближайшей перспективе вряд ли возможен.
РЕН ТВ 02:45
Шоу-бизнес

В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Происшествия

В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург

Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:54
Политика

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Происшествия

В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
Армия и оружие

Талибы понесли серьезные потери в преддверии сделки с США

В преддверии планируемого подписания соглашения между США и "Талибаном" * власти Афганистана провели крупную операцию против талибов.
IslamNews 03:26
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Авто

В НАМИ разработали пикап «Гренадёр»

Пикап «Гренадёр» разработан российскими специалистами в конце 90-х годов.
32CARS.ru вчера в 08:47
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Шоу-бизнес

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания 03 сентября в 10:56
Происшествия

Два подростка на Урале готовили массовое убийство

Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
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Honor представил новый смартфон Honor 20s

Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Авто

Hyundai выпустит новый пикап в мае 2020 года

Южнокорейская компания Hyundai выпустит свой первый среднеразмерный пикап с индексом NX4-OB в мае 2020 года.
Автоновости дня 02:43
Политика

Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак

Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.
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Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в Москве

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В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»

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Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом

В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
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Android 10 умеет определять загрязнение и перегрев порта USB

Если смартфон определяет, что порт USB нагрелся выше нормы, система оповестит об этом пользователя, посоветовав отключить кабель.
iXBT.com 04:14
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Ярослав Качиньский
Польский политик
Польский политик; основатель и председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость». С 14 июля 2006 по 9 ноября 2007 годы - премьер-министр Польши. Брат-близнец погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске президента Польши Леха Качиньского.
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