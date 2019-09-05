Армия и оружие
Lenta.ruПоявление американских войск в Польше объяснили политикой России
Растущее число американских военнослужащих на территории Польши связано с политикой России. Об этом заявил лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает RT.
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Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Комсомольская правда вчера в 02:00
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Культура
«Книгой года» стал сборник воспоминаний о Данииле Гранине
Гран-при ежегодного национального конкурса "Книга года" получил сборник воспоминаний о писателе Данииле Гранине (составитель Марина Чернышева-Гранина).
Москва 24 вчера в 14:10
Здоровье
Назван явный признак скорого инфаркта
Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Футбол
Ракитич недоволен положением в «Барселоне» и может покинуть клуб зимой
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет уйти из команды в ближайшее трансферное окно.
Матч ТВ 02:51
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Авто
Как выглядит первый электрокар Porsche Taycan
Выход на рынок первого электрокара от Porsche под названием Taycan давно не был секретом: автомобиль тестировали, демонстрировали и продвигали на протяжение четырех лет, пока компания вела над ним работу.
TelecomDaily 03:27
Авто
Comtrans 2019: Ford показал новые грузовики российской сборки
В рамках Comtrans 2019 было объявлено, что новый F-Max стал обладателем аналогичной российской премии: автомобиль был признан «Грузовиком года 2019» в России.
Движок вчера в 09:20
Общество
В Минпросвещения оценили идею полного отказа от экзаменов в России
Первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович заявил, что отказ от оценки знаний школьников в виде экзаменов в ближайшей перспективе вряд ли возможен.
РЕН ТВ 02:45
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Происшествия
В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:54
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
Армия и оружие
Талибы понесли серьезные потери в преддверии сделки с США
В преддверии планируемого подписания соглашения между США и "Талибаном" * власти Афганистана провели крупную операцию против талибов.
IslamNews 03:26
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Авто
В НАМИ разработали пикап «Гренадёр»
Пикап «Гренадёр» разработан российскими специалистами в конце 90-х годов.
32CARS.ru вчера в 08:47
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 03 сентября в 10:56
Происшествия
Два подростка на Урале готовили массовое убийство
Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Гаджеты
Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Авто
Hyundai выпустит новый пикап в мае 2020 года
Южнокорейская компания Hyundai выпустит свой первый среднеразмерный пикап с индексом NX4-OB в мае 2020 года.
Автоновости дня 02:43
Политика
Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак
Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.
REGNUM 01:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Гаджеты
Android 10 умеет определять загрязнение и перегрев порта USB
Если смартфон определяет, что порт USB нагрелся выше нормы, система оповестит об этом пользователя, посоветовав отключить кабель.
iXBT.com 04:14