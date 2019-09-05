Растущее число американских военнослужащих на территории Польши связано с политикой России. Об этом заявил лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает RT.

Политика Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.

Политика Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК, вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.

Общество Герман Греф призвал отменить школьные экзамены Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Происшествия Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, аналогичный инцидент с этим рейсом произошел в среду.

Общество Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Общество Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного Временное жилье семье больного раком Андрея Мартынова предоставили власти Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Экономика Скворцова заявила о высокой смертности трудоспособного населения ДФО По данным Минздрава России, смертность трудоспособного населения на Дальнем Востоке на 21% превышает средние показатели по стране.

Общество В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.

Армия и оружие В Эстонии нашли секретную базу спецназа США На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.

Происшествия В Петербурге мужчина обстрелял детский сад В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.

Общество Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.

Происшествия На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.

Теннис Надаль стал последним полуфиналистом US Open Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).

Экономика РЭЦ: в Китай растет экспорт продукции глубокой переработки По итогам прошлого года товарооборот России и Китая превысил 100 миллиардов долларов.

Шоу-бизнес Роберт Паттинсон рассказал об угрозах в свой адрес Ведь другие фанаты не скупились на злобные выпады и даже прямые угрозы в адрес Роберта.

Политика Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".

Политика Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока Российский президент Владимир Путин отметил вклад Китая в экономическое развитие Дальнего Востока.