Армия и оружие
Lenta.ruПоявление американских войск в Польше объяснили политикой России
Растущее число американских военнослужащих на территории Польши связано с политикой России. Об этом заявил лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает RT.
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Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Политика
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК, вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
РИА Новости 00:47
Кино
«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
Piter.tv вчера в 10:56
Общество
Герман Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Происшествия
Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже
Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, аналогичный инцидент с этим рейсом произошел в среду.
ТАСС 02:14
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 01:59
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Общество
Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного
Временное жилье семье больного раком Андрея Мартынова предоставили власти Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM 02:17
Экономика
Скворцова заявила о высокой смертности трудоспособного населения ДФО
По данным Минздрава России, смертность трудоспособного населения на Дальнем Востоке на 21% превышает средние показатели по стране.
Московский Комсомолец 02:29
Общество
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Происшествия
На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25
Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Общество
Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ
Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru вчера в 11:50
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Авто
Новые авто оснастят напоминающими водителям о детях датчиками
РЕН ТВ вчера в 14:20
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Теннис
Надаль стал последним полуфиналистом US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:46
Гаджеты
В октябре Intel выпустит более быстрые процессоры для десктопов: Core i9-9900KS и Cascade Lake-X
В октябре будут анонсированы 5-гигагерцевый восьмиядерник Core i9-9900KS, а также новое семейство чипов HEDT-класса Cascade Lake-X.
3DNews вчера в 14:02
Экономика
РЭЦ: в Китай растет экспорт продукции глубокой переработки
По итогам прошлого года товарооборот России и Китая превысил 100 миллиардов долларов.
РИА Новости 01:18
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре
RT на русском вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Шоу-бизнес
Роберт Паттинсон рассказал об угрозах в свой адрес
Ведь другие фанаты не скупились на злобные выпады и даже прямые угрозы в адрес Роберта.
7Дней.ру вчера в 22:00
Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Политика
Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока
Российский президент Владимир Путин отметил вклад Китая в экономическое развитие Дальнего Востока.
РЕН ТВ 01:49
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50