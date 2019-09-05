Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПоявление американских войск в Польше объяснили политикой России

Растущее число американских военнослужащих на территории Польши связано с политикой России. Об этом заявил лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает RT.
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В Польше объяснили необходимость в военных США

Газета.Ru02:37

Польша увеличила численность войск США в стране из-за России

News.ruвчера в 19:02

В Польше объяснили присутствие американских войск политикой России

RT на русскомвчера в 16:54

Появление американских войск в Польше объяснили политикой России

Lenta.ruвчера в 18:04

Качиньский объяснил наращивание войск НАТО в Польше пословицей про войну

Взгляд.рувчера в 14:43

В Польше объяснили необходимость присутствия американских военных

Известиявчера в 18:17

В Польше оправдали присутствие американских войск политикой России

РИА Новостивчера в 14:40
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Политика

Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Политика

Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении

Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК, вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
РИА Новости 00:47
Кино

«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории

Piter.tv вчера в 10:56
Общество

Герман Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Происшествия

Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже

Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, аналогичный инцидент с этим рейсом произошел в среду.
ТАСС 02:14
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 01:59
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Общество

Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного

Временное жилье семье больного раком Андрея Мартынова предоставили власти Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM 02:17
Экономика

Скворцова заявила о высокой смертности трудоспособного населения ДФО

По данным Минздрава России, смертность трудоспособного населения на Дальнем Востоке на 21% превышает средние показатели по стране.
Московский Комсомолец 02:29
Общество

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Происшествия

На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25

Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Армия и оружие

В Эстонии нашли секретную базу спецназа США

На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Происшествия

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Общество

Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ

Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки

Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru вчера в 11:50
Происшествия

На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам

На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Авто

Новые авто оснастят напоминающими водителям о детях датчиками

РЕН ТВ вчера в 14:20
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Теннис

Надаль стал последним полуфиналистом US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:46
Гаджеты

В октябре Intel выпустит более быстрые процессоры для десктопов: Core i9-9900KS и Cascade Lake-X

В октябре будут анонсированы 5-гигагерцевый восьмиядерник Core i9-9900KS, а также новое семейство чипов HEDT-класса Cascade Lake-X.
3DNews вчера в 14:02
Экономика

РЭЦ: в Китай растет экспорт продукции глубокой переработки

По итогам прошлого года товарооборот России и Китая превысил 100 миллиардов долларов.
РИА Новости 01:18
Политика

Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Известия 00:58
Политика

Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре

RT на русском вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций

Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Шоу-бизнес

Роберт Паттинсон рассказал об угрозах в свой адрес

Ведь другие фанаты не скупились на злобные выпады и даже прямые угрозы в адрес Роберта.
7Дней.ру вчера в 22:00
Политика

Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Шоу-бизнес

Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке

Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Политика

Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока

Российский президент Владимир Путин отметил вклад Китая в экономическое развитие Дальнего Востока.
РЕН ТВ 01:49
Политика

Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
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Ярослав Качиньский
Польский политик
Польский политик; основатель и председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость». С 14 июля 2006 по 9 ноября 2007 годы - премьер-министр Польши. Брат-близнец погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске президента Польши Леха Качиньского.
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