Армия и оружие
Lenta.ruПоявление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики. На трансляцию обратило внимание ТАСС. Это связано с проведением учений, о которых было объявлено еще три месяца назад, заверил Даудов.
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Жители Чечни сообщили о размещении федеральных военных в Надтеречном районе
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