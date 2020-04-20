Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики. На трансляцию обратило внимание ТАСС. Это связано с проведением учений, о которых было объявлено еще три месяца назад, заверил Даудов.

Общество Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции. 1K

Единоборства Исмаилов призвал Емельяненко побриться налысо вслед за Кадыровым Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов предложил своему будущему оппоненту Александру Емельяненко побриться налысо по примеру главы Чечни Рамзана Кадырова. 2

Происшествия Участники митинга во Владикавказе получили административный арест Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики. 46

Политика Путин поручил быстро построить в Воронеже инфекционную больницу О планах строительства в столице Черноземья быстровозводимой инфекционной больницы на 250 мест стало известно по итогам совещания президента Владимира Путина с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. 84

Здоровье В ДНР зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Всего на территории ДНР выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших выздоровели.

Игры Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». 11K

Экономика Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств. 16

Экономика Греф заявил о невозможности раздать россиянам деньги Глава Сбербанка Герман Греф объяснил, почему идея раздать россиянам деньги из-за ситуации с коронавирусом не может быть реализована. 11K

Футбол Халк: Мечтаю вернуться в «Порту» Полузащитник Шанхай СИПГ Халк заявил о желании вернуться в Порту. Конечно, непросто покинуть место, к которому ты привык.

Политика Песков прокомментировал сообщения о нехватке средств защиты для врачей Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не отрицает, что в некоторых регионах может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты для медиков, однако он призвал не использовать сообщения врачей для "истерик и накручивания ситуации". 288