Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПоявление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики. На трансляцию обратило внимание ТАСС. Это связано с проведением учений, о которых было объявлено еще три месяца назад, заверил Даудов.
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В Чечне объяснили появление военных на границе с Ингушетией

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В Чечне появление военных объяснили плановыми учениями

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Появление федеральных войск в Надтеречном районе Чечни связано с военными учениями, запланированными три месяца назад

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Спикер парламента Чечни объяснил появление военных в Надтеречном районе

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Жители Чечни сообщили о размещении федеральных военных в Надтеречном районе

Новая газета20 апреля в 16:21
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Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
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Политика

Песков: Путин за свой рейтинг не волнуется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шеф Владимир Путин не волнуется за свой рейтинг на фоне пандемии коронавируса.
Росбалт 12:03
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Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что в 100 метрах расположен еще один мост, потому движение внутри райцентра не приостановлено.
REGNUM 09:38
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Общество

Власти России запланировали продлить режим самоизоляции

Россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Рабочими считаются три дня 6,7 и 8 мая.
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Валерий Карпин: посмеялся над слухами о переходе в «Локомотив»

Напомним, что главный тренер «Локомотива» может покинуть команду летом, когда истечет срок его контракта.
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Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
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Возобновились летные испытания нового пассажирского самолета МС-21

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Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума совета по борьбе с COVID-19 предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России.
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Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства

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Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
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Армия и оружие

США призвали СБ ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника

США призывают Совет Безопасности ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника Noor на предмет соответствия резолюции 2231.
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В Китае новый очаг коронавируса: Харбин закрыли на карантин

Жители Китая вновь столкнулись с ограничительными мерами в связи с коронавирусом.
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Общество

В испанском порту Лас-Пальмас застряли около 200 российских моряков

Почти 200 российских моряков не могут вернуться на родину из испанского порта Лас-Пальмас, сообщил "Интерфаксу" руководитель Калининградского отделения Российского профсоюза моряков (РПМ) Вадим Мамонтов.
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Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
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Здоровье

Названы проблемы лечения больных гепатитом из-за коронавируса

Как сообщает «Коммерсантъ», вынужденное перепрофилирование федеральных медцентров на пункты приема больных с коронавирусом спровоцировали проблемы в вопросе лечения людей, у которых ранее были диагностированы самые разные и – достаточно редкие – заболевания, в том числе и гепатит.
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Zotye планирует привозить в Россию автомобили китайского производства

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ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Политика

В Кремле ожидают пика пандемии COVID-19 в середине мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пик пандемии коронавируса в стране ожидается в середине мая.
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Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем

Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
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Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса

Нынешняя самоизоляция является шансом для людей, считает Дуров, создать лучшую версию себя и шансом для технологий - доказать свою ценность человечеству, написал он в своем Telegram-канале.
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Общество

Врач назвал главный способ передачи коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Политика

Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже

В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
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Энергетика

У США возникли новые проблемы с нефтью

Новые проблемы с нефтью возникли у США.
Lenta.ru 12:46
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Лиза Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру

Актриса отремонтировала семейное гнездышко. Елизавета Боярская и Максим Матвеев, наконец, переехали в свое семейное гнездышко.
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В Крыму впервые обнаружили окаменелости китов с Кавказа

14–10 миллионов лет назад, в миоцене, на месте Черного, Каспийского и Аральского морей находилось Сарматское море, а Крым и Кавказ были его островами.
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