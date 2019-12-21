Общество

Lenta.ruLenta.ruПоявление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным

Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной. С таким заявлением выступили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий

Ранее в одном из Telegram-каналов были опубликованы фотографии, на которых видно, что на нескольких улицах Москвы на фасадах зданий появились проекции с изображением Сталина и подписью: "Я вернусь".
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Подробнее о событии

Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным

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Сталин вернулся ненадолго. В мэрии Москвы назвали незаконным размещение портретов генсека на стенах домов

Фонтанка.Ру08:21
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
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Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
РБК 12:20
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В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки

В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок.
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Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске

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Политика

«Газпром» выплатит Украине $3 млрд

Россия готова выплатить Украине примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
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В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
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На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения.
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Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
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Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
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Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
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Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»

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В ДТП в Башкирии погибли три человека

Отмечается, что в результате столкновения три человека погибли: двое из одной машины, где находились три человека, и еще один из другой, где находились пять пассажиров.
Газета.Ru 11:55
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Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
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Пентагон: Турцию надо держать ближе к НАТО

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Технологии

Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна

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Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily вчера в 08:07
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