Общество
Lenta.ruПоявление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным
Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной. С таким заявлением выступили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Ранее в одном из Telegram-каналов были опубликованы фотографии, на которых видно, что на нескольких улицах Москвы на фасадах зданий появились проекции с изображением Сталина и подписью: "Я вернусь".РИА Новости07:41
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В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки
В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок.
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Россия готова выплатить Украине примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
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Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией
Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
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На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии
На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения.
Общество
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Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
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Экономика
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Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 трлн рублей из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
Политика
На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США
Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
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Отмечается, что в результате столкновения три человека погибли: двое из одной машины, где находились три человека, и еще один из другой, где находились пять пассажиров.
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Армия и оружие
Пентагон: Турцию надо держать ближе к НАТО
Турцию надо держать ближе к НАТО, сообщил 20 декабря журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
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Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Космос
Космический корабль Starliner не долетел до МКС
Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.