Общество

Lenta.ruLenta.ruПоявление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным

Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной. С таким заявлением выступили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий

Ранее в одном из Telegram-каналов были опубликованы фотографии, на которых видно, что на нескольких улицах Москвы на фасадах зданий появились проекции с изображением Сталина и подписью: "Я вернусь".
РИА Новости07:41

Подробнее о событии

Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным

Lenta.ru09:04

Зюганов оценил появление портрета Сталина на фасадах зданий Москвы

Газета.Ru08:28

Сталин вернулся ненадолго. В мэрии Москвы назвали незаконным размещение портретов генсека на стенах домов

Фонтанка.Ру08:21

В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий

РИА Новости07:41

Власти Москвы прокомментировали появление портрета Сталина на фасадах зданий

Вести.Ru07:30

Геннадий Зюганов одобрил появление портрета Сталина на фасадах зданий в Москве

Говорит Москва08:53

В московском департаменте объяснили появление Сталина на зданиях

РЕН ТВ06:04
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Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 12:35
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Единоборства

Александр Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал флешмобом вызов на бой от главы республики Чечня Рамзана Кадырова.
RT на русском 16:14
Общество

Россияне назвали источники новогоднего настроения

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Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

В ноябре Дуан Сюру, работающий над созданием «искусственного солнца», заявил о гладкости строительства и планах его ввода в эксплуатацию в 2020 году.
ToDay News Ufa 19 декабря в 05:51
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
Политика

МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Lenta.ru 20:20
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Происшествия

В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:04
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета вчера в 14:15
Политика

Все избирательные участки открылись на выборах мэра Абакана

ТАСС 20:59
Шоу-бизнес

Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
РИА Новости 17:55
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
ТАСС 08:36
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru 21:25
Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.
Газета.Ru 19:22
Здоровье

Вероника Скворцова: российскую модель здравоохранения внедрили в Китае, Канаде и Турции

Именно потому власти Канады, КНР и Турции внедрили именно российскую трёхуровневую модель оказания медицинской помощи гражданам в своих странах.
Янтарный Край вчера в 14:38
Общество

S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Газета.Ru 20:54
Происшествия

Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны.
Газета.Ru 16:32
Здоровье

Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год

Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
RT на русском вчера в 11:45
Происшествия

Посетители кафе в Пермском крае отравились газом

В ресторане быстрого питания в городе Березники Пермского края посетители отравились, предположительно, газом.
Газета.Ru 19:44
Общество

В Госдуме предложили Роскомнадзору провести перепись сим-карт в России

Депутат Госдумы выступил с предложением к Роскомнадзору провести перепись абонентов сотовой связи для того, чтобы создать единую базу всех сим-карт.
РЕН ТВ вчера в 05:53
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия 17:29
Политика

Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.
Известия 18:29
Шоу-бизнес

Ксении Собчак дали работу на Первом канале

Поговаривали, что Собчак и Эрнст в последний момент не смогли сговориться по деньгам и проект задвинули.
Paparazzi.ru 03:26
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Космос

В НАСА подтвердили возвращение Starliner на Землю

Американский корабль Starliner, который в пятницу не смог состыковаться с Международной космической станцией, находится в нормальном состоянии и вернется на Землю в воскресенье, сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 15:21
Футбол

АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры

«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции.
Спорт-Экспресс 14:55
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Клодин Оже

Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
News.ru вчера в 04:32
Политика

Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
RT на русском 19:17
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