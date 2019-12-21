Общество
Lenta.ruПоявление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным
Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной. С таким заявлением выступили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Ранее в одном из Telegram-каналов были опубликованы фотографии, на которых видно, что на нескольких улицах Москвы на фасадах зданий появились проекции с изображением Сталина и подписью: "Я вернусь".РИА Новости07:41
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Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
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Единоборства
Александр Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал флешмобом вызов на бой от главы республики Чечня Рамзана Кадырова.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
В ноябре Дуан Сюру, работающий над созданием «искусственного солнца», заявил о гладкости строительства и планах его ввода в эксплуатацию в 2020 году.
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Политика
МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту
Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Происшествия
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Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Армия и оружие
NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.
Здоровье
Вероника Скворцова: российскую модель здравоохранения внедрили в Китае, Канаде и Турции
Именно потому власти Канады, КНР и Турции внедрили именно российскую трёхуровневую модель оказания медицинской помощи гражданам в своих странах.
Общество
S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Происшествия
Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке
В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны.
Здоровье
Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год
Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
Происшествия
Посетители кафе в Пермском крае отравились газом
В ресторане быстрого питания в городе Березники Пермского края посетители отравились, предположительно, газом.
Общество
В Госдуме предложили Роскомнадзору провести перепись сим-карт в России
Депутат Госдумы выступил с предложением к Роскомнадзору провести перепись абонентов сотовой связи для того, чтобы создать единую базу всех сим-карт.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Политика
Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем
13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.
Шоу-бизнес
Ксении Собчак дали работу на Первом канале
Поговаривали, что Собчак и Эрнст в последний момент не смогли сговориться по деньгам и проект задвинули.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Космос
В НАСА подтвердили возвращение Starliner на Землю
Американский корабль Starliner, который в пятницу не смог состыковаться с Международной космической станцией, находится в нормальном состоянии и вернется на Землю в воскресенье, сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн.
Футбол
АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры
«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции.
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Клодин Оже
Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
Политика
Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».