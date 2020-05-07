с чего всё началось

Корабли НАТО впервые за 30 лет вошли в Баренцево море 4 мая. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter 7 мая назвал эти действия бессмысленными и отметил, что до этого момента альянс «изнывал от безделья».

Общество В Петербурге введут обязательный масочный режим Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин. 1,3K

Политика Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал правильной практику освящения ядерного оружия Русской православной церковью. 1

Общество Ограничения в Москве продлили до 31 мая Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 5,8K

Экономика РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета Ни один из крупнейших банков не предоставил клиентам возможность дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, сообщает РБК.

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,5K

Общество Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски С 12 мая власти Москвы вводят в городе масочный режим: посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, закрывающих рот и нос, а также в перчатках.

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 61

Гаджеты Новый ноутбук Surface Book 3 представлен Microsoft Уже объявлено, что производительность ноутбука будет на 50 процентов больше, чем у предшественника, Surface Book 2. Линейка новых устройств Microsoft состоит из двух моделей, 13-дюймовой и 15-дюймовой. 7

Общество Режим самоизоляции в Вологодской области продлили до 1 июля Олег Кувшинников отметил обязательность соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях, когда практически вся промышленность региона возобновит работу: с 12 мая в Вологодской области будут открыты все промышленные предприятия, а также 82% всех организаций, в которых занято не менее 87% всех работников сферы малого и среднего предпринимательства. 47

Общество Сразу 23 человека выздоровели от коронавируса в Кузбассе Всего на сегодняшний день в Кузбассе зарегистрированы 214 человек с COVID-19. Из них 51 человек выздоровели, 5 скончались. 5

Общество Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 2,4K