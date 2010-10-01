Общество
КоммерсантъПоявятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха. Отголоски начавшегося в США несколько лет назад резкого спада интереса к крупным торговым центрам, который может привести к закрытию четверти действующих объектов, начали ощущаться и в России.
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Происшествия
Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке
Напомним, в результате ЧП один сотрудник ФСБ погиб, еще пятеро, в том числе один гражданский, получили ранения, сам стрелок ликвидирован правоохранителями.
Происшествия
Названы наиболее популярные способы угона машин в Москве
В столичной полиции рассказали про четыре главных способа угона автомобилей в Москве.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Политика
Елизавета II назвала приоритетом правительства выход Британии из ЕС
Королева Елизавета II в ходе открытия новой сессии парламента Великобритании заявила, что главным приоритетом премьер-министра Бориса Джонсона является выход страны из Европейского союза 31 января 2020 года, за которым последуют переговоры о заключении соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС и другими лидирующими глобальными экономиками.
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Политика
Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках
Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
Общество
Российские полицейские захотели получить право изымать детей из семьи
Министерство внутренних дел России выразило желание наделить полицейских правом изымать детей из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью.
Общество
Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов
Экономика
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Политика
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Политика
В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik
Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
Общество
В Иркутске вскрыли нелегальную схему продажи тонны лососевой икры
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия выявило в Иркутске схему нелегального перемещения икры лососевых рыб.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.
Политика
Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA
Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
Армия и оружие
В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту, сказал, что мнение «профессионалов может быть единственно верным».
Космос
Фотография черной дыры стала прорывом года — журнал Science
Научным прорывом года по версии журнала Science стала получившая широкую известность фотография тени сверхмассивной черной дыры, 20 декабря сообщается на сайте издания.
Политика
Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Кино
«Время истекает»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 16 июля 2020 года.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Наука
Схематичное объяснение действий увеличило доверие людей к роботу
В результате исследователи выяснили, что схематический рассказ с помощью последовательных базовых действий, совмещенные с их графическим схематическим представлением, обеспечивают наибольшую уверенность в действиях робота со стороны людей.
Кино
Ксения Собчак посетила премьеру фильма «Союз спасения»
Премьера нового фильма о восстании декабристов состоялась вечером 18 декабря в московском кинотеатре «Октябрь».
Авто
Chery Tiggo 7 получил новую топовую версию
Китайская компания Chery начала продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в новой топовой комплектации Elite Plus.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.