Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха. Отголоски начавшегося в США несколько лет назад резкого спада интереса к крупным торговым центрам, который может привести к закрытию четверти действующих объектов, начали ощущаться и в России.

Появятся ли в России торгцентры-призраки

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