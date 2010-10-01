Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха. Отголоски начавшегося в США несколько лет назад резкого спада интереса к крупным торговым центрам, который может привести к закрытию четверти действующих объектов, начали ощущаться и в России.

Появятся ли в России торгцентры-призраки

Происшествия Путину доложили о стрельбе на Лубянке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину уже доложили о стрельбе у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы.

Происшествия Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Политика Канада просит США не заключать соглашение с Китаем Канада обратилась с просьбой к Соединенным Штатам Америки не заключать торговую сделку с Китаем до того момента, пока китайские власти удерживают двух граждан Канады.

Авто Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».