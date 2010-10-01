Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъПоявятся ли в России торгцентры-призраки

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Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха. Отголоски начавшегося в США несколько лет назад резкого спада интереса к крупным торговым центрам, который может привести к закрытию четверти действующих объектов, начали ощущаться и в России.
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Появятся ли в России торгцентры-призраки

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В России прошла мода на строительство крупных торговых центров

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