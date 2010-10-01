Недвижимость
КоммерсантъПоявятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха. Отголоски начавшегося в США несколько лет назад резкого спада интереса к крупным торговым центрам, который может привести к закрытию четверти действующих объектов, начали ощущаться и в России.
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Политика
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газу в пятницу в Минске
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске после консультаций в Берлине.
Происшествия
Путину доложили о стрельбе на Лубянке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину уже доложили о стрельбе у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы.
Кино
Ксения Собчак посетила премьеру фильма «Союз спасения»
Премьера нового фильма о восстании декабристов состоялась вечером 18 декабря в московском кинотеатре «Октябрь».
Общество
В России в 2020 году изменятся правила выхода на пенсию
В 2020-ом году в России изменится возраст выхода на пенсию в рамках продолжения пенсионной реформы в стране.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Армия и оружие
В «Уралтрансмаше» рассказали о модернизации мощнейшей пушки «Малка»
Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Здоровье
Хирург Лео Бокерия впервые рассказал о попытке убийства
Здоровье
Врачи назвали ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ
Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что не следует делать, если было принято решение лечить простуду самостоятельно, пишет РБК.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Политика
Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС
Здоровье
В Свободном планируется строительство большой поликлиники
Здоровье
А сколько у вас? Начальник горздрава заявил, что врачи в Екатеринбурге получают по 70 тысяч
Если вы работаете врачом в Екатеринбурге, расскажите нам, сколько на самом деле вы зарабатываете.
Общество
Путин: отменять «плоские» тарифы на Дальний Восток не планируется
Отменять «плоские» тарифы на Дальний Восток авиакомпании «Аэрофлот» не планируется, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Москве.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Канада просит США не заключать соглашение с Китаем
Канада обратилась с просьбой к Соединенным Штатам Америки не заключать торговую сделку с Китаем до того момента, пока китайские власти удерживают двух граждан Канады.
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Общество
На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк все еще не оплатила штрафы за быструю езду
Почему близкие артистки не оплачивают штрафы - непонятно.
Авто
Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP
Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в прозрачном платье
Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.
Кино
В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»
На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".