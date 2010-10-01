Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха. Отголоски начавшегося в США несколько лет назад резкого спада интереса к крупным торговым центрам, который может привести к закрытию четверти действующих объектов, начали ощущаться и в России.

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Общество Суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами Красногорский городской суд Московской области признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Происшествия В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.

Экономика Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.

Происшествия Четверо полицейских погибли в ДТП на Алтае В Алтайском крае произошла авария, в результате которой погибло пять человек, в числе которых оказались четверо полицейских.

Политика Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.

Здоровье В Купчинской школе пятеро учеников заразились гепатитом А В Санкт-Петербурге в одной из школ дети заболели гепатитом А. Управление Роспотребнадзора северной столицы сообщило о том, что в школе № 365 Фрунзенского района, выявлен очаг вирусного гепатита А. Им заразились один из сотрудников и школьники.

Происшествия На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Происшествия В Челябинске нашли пропавшего школьника Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.

Происшествия Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.

Политика Правительство Японии одобрило рекордный военный бюджет Японский кабинет министров одобрил на 2020 год рекордный военный бюджет, который составил $48,6 млрд, что на 1,1% больше, чем бюджет на 2019 год.

Финансы Курс евро опустился ниже 69 рублей Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество МВД предлагает дать право полицейским временно изымать детей из семьи Сегодня нередко происходят ситуации, когда необходимо срочно изолировать ребенка, пояснил начальник профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник.

Происшествия Похищенного младенца нашли спустя 55 лет В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.

Общество В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.