Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПоявятся ли в России торгцентры-призраки

Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха. Отголоски начавшегося в США несколько лет назад резкого спада интереса к крупным торговым центрам, который может привести к закрытию четверти действующих объектов, начали ощущаться и в России.
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Появятся ли в России торгцентры-призраки

Коммерсантъвчера в 17:31

В России прошла мода на строительство крупных торговых центров

Ридусвчера в 19:02

В России сокращается спрос на строительство крупных торговых центров

ГЛАС.RUвчера в 21:29

В России могут появиться опустевшие торгцентры

Век05:40
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Футбол

Холанд прилетел в Манчестер для переговоров с «МЮ»

Советский спорт 05:51
Происшествия

В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики

Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
Росбалт 05:36
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Общество

Суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами

Красногорский городской суд Московской области признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
РБК вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
РЕН ТВ 04:54
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 18 декабря в 10:47
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на Алтае

В Алтайском крае произошла авария, в результате которой погибло пять человек, в числе которых оказались четверо полицейских.
РЕН ТВ вчера в 09:31
Происшествия

В Рязани потушили пожар на химпредприятии

РИА Новости 03:52
Политика

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.
РИА Новости 05:42
Здоровье

В Купчинской школе пятеро учеников заразились гепатитом А

В Санкт-Петербурге в одной из школ дети заболели гепатитом А. Управление Роспотребнадзора северной столицы сообщило о том, что в школе № 365 Фрунзенского района, выявлен очаг вирусного гепатита А. Им заразились один из сотрудников и школьники.
Санкт-Петербургские ведомости 04:20
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Происшествия

В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
РИА Новости 03:59
Армия и оружие

Армия Сирии начала операцию против террористов в Идлибе

Политическая Экспертиза вчера в 17:30
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
РИА Новости 06:10
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева перекрасила свои волосы в розовый цвет

Настя Ивлеева продемонстрировала подписчикам новый цвет волос. Ведущая перекрасилась в розовый, решив изменить имидж.
Дни24 вчера в 08:14
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Кино

В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»

На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Экономика сегодня вчера в 01:37
Армия и оружие

Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16

Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
Евразия Daily 02:09
Политика

Правительство Японии одобрило рекордный военный бюджет

Японский кабинет министров одобрил на 2020 год рекордный военный бюджет, который составил $48,6 млрд, что на 1,1% больше, чем бюджет на 2019 год.
RT на русском 05:21
Фигурное катание

Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании

RT на русском 05:21
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Бостон», Варламов стал первой звездой встречи

РИА Новости вчера в 23:30
Общество

МВД предлагает дать право полицейским временно изымать детей из семьи

Сегодня нередко происходят ситуации, когда необходимо срочно изолировать ребенка, пояснил начальник профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник.
НовостиВолгограда.ру 02:29
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Общество

В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России

В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Известия 05:58
Происшествия

В Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз

Разлив топлива произошел в Топкинском районе Кемеровской области после столкновения бензовоза и мазутовоза.
ТАСС 04:06
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