Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПоявятся ли в России торгцентры-призраки

Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха. Отголоски начавшегося в США несколько лет назад резкого спада интереса к крупным торговым центрам, который может привести к закрытию четверти действующих объектов, начали ощущаться и в России.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Как формируются новые тенденции в торговле

Snob.ru18 декабря в 07:30

Появятся ли в России торгцентры-призраки

Коммерсантъвчера в 17:31

В России прошла мода на строительство крупных торговых центров

Ридусвчера в 19:02

В России сокращается спрос на строительство крупных торговых центров

ГЛАС.RUвчера в 21:29

В России могут появиться опустевшие торгцентры

Век05:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Религия

Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину

«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Украина.ру 07:27
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Политика

Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
РИА Новости 05:28
Политика

Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко

По результатам сегодняшних переговоров президентов России и Белоруссии осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности.
РБК 07:27
Происшествия

Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
ТАСС 06:41
Космос

Рогозин назвал новое предназначение «Спектра-РГ»

Гендиректор госкорпорации отметил, что «Спектр-РГ» может с точностью измерять расстояние до любых объектов в космосе.
Взгляд.ру 07:25
Происшествия

Обвиняемого в попытке подрыва «Сапсана» осудили на 22 года

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима Эмома Бухоева за попытку организовать крушение поезда «Сапсан» в 2017 году, передает ТАСС.
РБК 07:15
Экономика

Рыбаки предупредили о возможных перебоях в промысле краба в январе

О возможных сбоях в промысле краба на Дальнем Востоке предупредила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
РБК 06:54
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате».
REGNUM 05:34
Политика

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.
РИА Новости 07:16
Происшествия

В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста

Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:10
Политика

Путин принимает лидеров стран ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в зале Конституции Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина началась встреча глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Инфорос 07:35
Экономика

Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией

Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:22
Политика

На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
RT на русском 07:13
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Космос

Boeing сообщил о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

ТАСС 07:40
Политика

Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
РИА Новости 06:24
Происшествия

Фигурант «Московского дела» Никита Чирцов пропал из СИЗО

Адвокат обвиняемого в толчке полицейского в грудь на митинге за честные выборы 27 июля Никиты Чирцова Александр Борков сообщил, что его подзащитный пропал из СИЗО «Бутырка».
News.ru 07:35
Общество

В Кургане снизят тариф на электричество

На сегодняшний день хотим снизить максимально тарифы, - пояснила Ирина Гагарина.
Область 45 07:38
Религия

Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.
РИА Новости 07:17
Политика

Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список 100 самых влиятельных украинцев, бывший глава государства, а ныне депутат и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко оказался только на 18-м месте.
ТАСС 04:49
Экономика

Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO

Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
РБК 06:22
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
РИА Новости 06:10
Наука

Новый минерал назвали именем уральского исследователя метеоритов

Российская газета 06:04
Общество

В Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию

Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал постановление об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника во Францию, передает ТАСС.
Инфорос 06:35
Происшествия

В центре Киева совершено нападение на полицейских

REGNUM 06:06
Финансы

Российские банки за 11 месяцев увеличили прибыль на 46%

Вклады физлиц в банках в ноябре выросли на 0,7% и составили 29,5 трлн руб.
Ведомости 07:11
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru 02:45
Кино

Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда

В 1965 году актриса исполнила роль девушки Джеймса Бонда в картине "Шаровая молния".
Piter.tv 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное