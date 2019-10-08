Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел среди поздравлений Владимиру Путину с днем рождения посланий от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, но допускает, что они могли запоздать.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поздравления в адрес главы РФ с днем рождения от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали.

Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали

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