Политика

Газета.RuГазета.RuПоздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поздравления в адрес главы РФ с днем рождения от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали.
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В Кремле заявили об отсутствии поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел среди поздравлений Владимиру Путину с днем рождения посланий от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, но допускает, что они могли запоздать.
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Заговор обреченных? Трамп и Зеленский не поздравили Путина

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Lenta.ru05:30

В Кремле заявили об отсутствии поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

РИА Новости05:25
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Китай уже десятый месяц подряд наращивает свои золотые резервы

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Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций

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Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
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Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

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