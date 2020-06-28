Политика
Газета.RuПоздравляя с Днем Конституции, Зеленский упустил два региона
Поздравляя граждан с Днем Конституции, президент Украины Владимир Зеленский упомянул 25 областей, хотя в Основном законе говорится о 27 субъектах, пишет газета "Известия".
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Футбол
«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу
Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестером» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
RT на русском 12:57
Политика
ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
Кино
Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077 в 2022 году
Экономика сегодня 05:17
Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва 13:17
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Наука
В Нидерландах создали искусственную кожу для заживления ран
Pravda.Ru 26 июня в 03:27
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Газета Metro 07:36
Политика
Россия понимает причины ситуации с Белгазпромбанком, считает Лукашенко
Российское руководство понимает причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
ПРАЙМ 16:35
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Шоу-бизнес
Шнуров написал стихи о нападении на Собчак в монастыре
Напомним, съемочную группу телеведущей Ксении Собчак силой выставили из Среднеуральского женского монастыря, когда они снимали сюжет про опального схиигумена Сергия.
RuNews24.ru 08:00
Происшествия
В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
Общество
В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам
В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
Происшествия
Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере
Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
РИА Новости 12:14
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Кино
Премьера фильма «Мулан» перенесена на август
Disney вновь перенесли премьеру фильма «Мулан» теперь уже на 21 августа 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 17:11
Игры
The Last of Us: Part II стала рекордсменом по продажам
Напомним, что ранее лидерство популярности принадлежало игре Final Fantasy VII (2020), количество продаж которой за то же время составило 3,5 млн копий.
Goroday.ru 26 июня в 21:22
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com вчера в 01:46
Технологии
Образ финальной сборки Linux Mint 20 будет опубликован в ближайшие дни
Команда Linux Mint до сих пор не обновила информацию на веб-сайте проекта, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.
3DNews 26 июня в 11:56
Автоспорт
Гран При Австрии: Ставки букмекеров
Ставки букмекеров: Победа в Гран При Австрии Хэмилтон, Ферстаппен 3.00 Леклер 6.00 Боттас 7.00 Феттель 7.50 Элбон 26.00 Перес 51.00 Стролл 101.00 Сайнс 176.00 Норрис 251.00 Квят, Гасли, Риккардо, Райкконен, Окон 501.00 Грожан, Магнуссен, Джовинацци 1001.00 Расселл, Латифи 2001.00 Однако Льюис Хэмилтон – главный фаворит на победу в чемпионате.
F1news.ru 17:05
Кино
Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре
iReactor вчера в 05:29
Футбол
Хави рассказал, когда сможет возглавить «Барселону»
Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави высказал мнение о перспективах работы в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.
BetOn 16:38
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Политика
Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
Второй тур состоится 12 июля текущего года.
Газета.Ru 16:43
Космос
Астрономы обнаружили в 11 световых годах от Земли две экзопланеты
Примерно в 11 световых годах от Земли обнаружены две новые экзопланеты.
Актуальные Новости 26 июня в 08:42
Общество
В мире от коронавируса умерли больше 500 тысяч человек
С начала пандемии коронавируса в мире от COVID-19 скончались уже больше полумиллиона человек.
НГС 17:35
Здоровье
109 заражений коронавирусом за сутки выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 28 июня за последние сутки в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией еще у 109 человек.
Kursk.com 04:18