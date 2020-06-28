Политика

Газета.RuГазета.RuПоздравляя с Днем Конституции, Зеленский упустил два региона

Поздравляя граждан с Днем Конституции, президент Украины Владимир Зеленский упомянул 25 областей, хотя в Основном законе говорится о 27 субъектах, пишет газета "Известия".
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