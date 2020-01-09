Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВзрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар. На кадрах видно вспышку на горизонте. Она настолько яркая, что на некоторое время ослепляет камеру наружного наблюдения.
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В Ухте на НПЗ тушат пожар

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Появилось видео пожара на НПЗ ЛУКОЙЛа в Ухте

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Источник сообщил о двух взрывах на НПЗ «Лукойла» в Коми

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Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

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ЦСКА объявил о переходе форварда Шкурина

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В идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня

Режим прекращения огня введен в идлибской зоне деэскалации в Сирии с 14:00 мск в четверг в соответствии с договоренностями с турецкой стороной, сообщил журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Представлен первый смартфон с цветным экраном на электронных чернилах

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Фамилия Мухатова вместе с фамилиями еще нескольких солдат из подразделения Шамсутдинова упоминалась средствами массовой информации вскоре после расстрела как члена группы военнослужащих, издевавшихся над своими сослуживцами.
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Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

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Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года

Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
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Повтор финала МЧМ-2011 Россия — Канада посмотрели 1,3 млн зрителей

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Армия и оружие

Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
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Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
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Владелец торгового дома «Интерторг», находящегося на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов перед поставщиками, передумал перезапускать сеть SPAR после массового закрытия магазинов этой сети в Петербурге в декабре минувшего года.
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Интерфакс 00:54
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