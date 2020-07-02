Происшествия
RT на русскомПожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
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с чего всё началось
Из-за пожара движение по Тверской в сторону области ограничили до одной полосы, сообщает Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).Дождь07:31
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Движение на Тверской улице частично восстановлено, пожар потушен
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:28
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Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Энергетика
Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд
Третий раз за неделю оптовая цена на автомобильный бензин марки "Премиум-95" (Аи-95) обновляет рекорд на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Российская газета 09:58
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Происшествия
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Армия и оружие
Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд
"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 10:28
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Футбол
Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR
Фото: Михаил Синицын / РГ Назначены судейские бригады на матчи 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Российская газета 12:59
Экономика
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:14
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18
Общество
Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему
"Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление.
ТАСС 11:39
Шоу-бизнес
Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе
Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.
Территория новостей 03:36
Политика
Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну
Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну.
RT на русском 11:38
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Причиной развода актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова могло стать пристрастие комика к алкоголю.
Слово и Дело вчера в 02:01
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Политика
В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках
Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
Авто
Китайский конкурент Rolls-Royce и Aurus бьет рекорды продаж
Как выяснил портал «Новые автомобили» в ходе исследования авторынка, в июне 2020 года премиальный бренд Hongqi установил новый рекорд продаж.
110km.ru вчера в 08:43
Политика
Албания временно отменила визы для граждан России
Республика Албания уже не в первый раз временно вводит безвизовый режим для россиян в рамках туристического периода.
Российская газета 11:35
Общество
Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин
Советский писатель, поэт и поэт-песенник Борис Дубровин скончался в Москве на 95-м году жизни 26 июня - через месяц после 94-летия.
Российская газета 11:45
Армия и оружие
Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Техника поучаствовала в параде на авиабазе Хмеймим. Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.
Piter.tv 04:54
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 30 июня в 11:41