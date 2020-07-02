с чего всё началось

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Энергетика Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд Третий раз за неделю оптовая цена на автомобильный бензин марки "Премиум-95" (Аи-95) обновляет рекорд на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). 881

Происшествия Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Общество Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений. 1K

Армия и оружие Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд "Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства. 89

Экономика Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.

Авто Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5. 11

Общество Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему "Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление. 32

Политика Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну. 83

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции. 198

Авто Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм. 35

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 421

Политика В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК. 47

Авто Китайский конкурент Rolls-Royce и Aurus бьет рекорды продаж Как выяснил портал «Новые автомобили» в ходе исследования авторынка, в июне 2020 года премиальный бренд Hongqi установил новый рекорд продаж. 5

Политика Албания временно отменила визы для граждан России Республика Албания уже не в первый раз временно вводит безвизовый режим для россиян в рамках туристического периода. 1

Общество Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин Советский писатель, поэт и поэт-песенник Борис Дубровин скончался в Москве на 95-м году жизни 26 июня - через месяц после 94-летия.