Происшествия

Би-портБи-портПожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью ликвидирован

Пожарным удалось окончательно ликвидировать возгорание на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщили в экстренных службах. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
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Пожар на «Кузнецове»: Дым в зарубежных СМИ

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На «Адмирале Кузнецове» потушили пожар

РИА Новости03:18

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью ликвидирован

Би-порт01:06
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Происшествия

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Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
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Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
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Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Ученые заключают, что такой анализ не дает надежных результатов, поэтому необходимо вернуться к исходной позиции, по которой избыток гамма-лучей из центра Млечного Пути все-таки может быть связан с темной материей.
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