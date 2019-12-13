Происшествия
Би-портПожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью ликвидирован
Пожарным удалось окончательно ликвидировать возгорание на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщили в экстренных службах. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
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Происшествия
На юге Петербурга произошел крупный пожар
Футбол
ПФК ЦСКА переходит под контроль ВЭБа
ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА, став основным владельцем (более 75%), сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева.
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Спорт
Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского
Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Происшествия
Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
Культура
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
Политика
Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
Общество
Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ
Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
Происшествия
Школьница в Воркуте пустила вора домой и заперла в квартире
Выяснилось, что злоумышленника пустила в квартиру восьмилетняя девочка, которая впоследствии его заперла, что и помогло задержать подозреваемого.
Гаджеты
Samsung продала миллион складных смартфонов Galaxy Fold
Японская компания во втором квартале реализовала около 900 тыс. смартфонов, а в третьем квартале продажи оказались еще меньше – 600 тыс. смартфонов.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Футбол
Виллаш-Боаш сравнил свой «Порту» с порно
Бывший главный тренер «Порту» Андре Виллаш-Боаш сравнил свою экс-команду с порно.
Политика
Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний
Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
Происшествия
Крупный пожар на складе в Москве потушен
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Футбол
Игбун сравнил Гончаренко и Семака
Форвард "Динамо" Сильвестр Игбун сравнил нынешнего тренера "Зенита" Сергея Семака и Виктора Гончаренко из ЦСКА.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Политика
Джонсон заявил, что выведет Британию из Евросоюза к 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал избирателям, что выведет Британию из Евросоюза к 31 января, передает РИА Новости.
Космос
Физики возродили идею о сигнале темной материи из центра Галактики
Ученые заключают, что такой анализ не дает надежных результатов, поэтому необходимо вернуться к исходной позиции, по которой избыток гамма-лучей из центра Млечного Пути все-таки может быть связан с темной материей.
Политика
В МИД РФ рассказали, кому выгодна гибель основателя «Белых касок»
Смерть основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье была выгодна его кураторам, а вовсе не России и Сирии.
Политика
Съемочную команду НТВ не пустили на Украину
Съемочная команда российского телеканала НТВ не была пропущена на территорию Украины. Об этом стало известно в пятницу, 13 декабря.
Политика
Путин заявил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что над снижением ставки по ипотечным кредитам нужно работать, но опасно это делать искусственно.
Общество
Путин может открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент Россия может принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом 23 декабря.
Общество
Фотограф из Сургута отсудил у Black Star 70 тысяч рублей
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.