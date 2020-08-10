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iReactor
iReactor

Пожар на автозаправке в Волгограде локализован

Семь человек получили различные травмы при пожаре на АЗС в Волгограде. Согласно сообщению местных властей, один из них находится в тяжелом состоянии.В источнике
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iReactor

Пожар на автозаправке в Волгограде локализован

iReactor05:58
NewInform

Пожарные локализовали серьезный пожар на заводе в Волгоградской области

NewInform8 августа в 11:28
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в сфере прав человека.
ТАСС10:23
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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ФАС признала Apple злоупотребившей доминированием на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после обращения «Лаборатории Касперского» признала компанию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке приложений для устройств.
RT на русском11:20
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