Происшествия

Вести.RuВести.RuНа заводе под Белгородом взорвался газ

На заводе по производству комбикормов в Борисовском районе Белгородской области взорвался газ.
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СК начал проверку после взрыва в Белгородской области

Go31.ru17:46

В Белгородской области на комбикормовом заводе произошёл взрыв [обновляется]

Fonar.tv15:45

Пожар на комбикормовом заводе под Белгородом ликвидирован

Интерфакс15:53

4 человека пострадали на комбикормовом заводе в Борисовском районе

БелПресса15:17

Работа завода под Белгородом, где произошел хлопок пылевоздушной смеси, приостановлена

ТАСС17:05

Четыре человека попали в реанимацию после взрыва пылевоздушной смеси под Белгородом

Бел.Ру15:33

В Белгородской области потушили пожар, возникший после хлопка в цехе

РИА Новости15:41
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Культура

ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире

ToDay News Ufa вчера в 10:25
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 18:18
Игры

В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Игромания.ру вчера в 15:11
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 10:34
Политика

Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter поддержал протестующих в Иране на языке фарси.
РИА Новости 17:31
Шоу-бизнес

Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа Дмитрия Иванова

Адвокат известной исполнительницы Лолиты сообщил, что его подопечная одержала первую победу в суде.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:05
Кино

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует Булгакова

Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует Булгакова Знаменитый австралийский режиссер намерен снять фильм по роману русского классика.
Экспресс газета 09 января в 13:14
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

РИА Новости вчера в 15:42
Политика

Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Известия 16:46
Общество

Гороскоп любви на 2020 год: названы знаки, которые обретут счастье

Родной город 07:23
Общество

Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами

Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Газета.Ru 06:45
Политика

Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Газета.Ru 05:25
Происшествия

Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Российская газета 15:16
Происшествия

СК возбудил дело против заведующей роддомом в Москве

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против заведующей московским роддомом №27 Марины Сармосян.
Московский Комсомолец вчера в 03:16
Футбол

«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Soccer.ru 16:31
Общество

В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

Оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали убили в Ираке, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
РИА Новости 10:17
Технологии

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
ToDay News Ufa 03:08
Игры

Опубликована запись игрового процесса дополнения «Последняя осень» к Frostpunk

«Последняя осень» — приквел к событиям основной кампании Frostpunk.
Игромания.ру 14:29
Общество

Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Газета.Ru 18:14
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv вчера в 08:09
Происшествия

В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 9 человек

При столкновении автобуса и 5 машин в районе Краснокамска Пермского края, по уточненным данным, пострадали 9 человек, в том числе четверо детей.
Вести ФМ вчера в 06:46
Футбол

«Вальядолид» вышел в 1/16 финала Кубка Испании, Лунин отразил два пенальти

«Марбелья» на своем поле принимала «Вальядолид» в матче 1/32 финала Кубка Испании. Гости победили во встрече в серии пенальти.
Матч ТВ 18:34
Авто

Цены на автомобили подскочили в России

Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.
ToDay News Ufa 09 января в 01:49
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru 16:43
Хоккей

МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала

Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
Красная весна 05:07
Авто

В России начали действовать изменения для автомобилистов

В 2020 году российских автовладельцев ждет много важных законодательных изменений.
Автоновости дня вчера в 23:25
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество

Пользователи PlayStation выбрали лучшие игры десятилетия

В официальном блоге европейского подразделения Sony подвели итоги пользовательского голосования и огласили результаты на звание лучших игр ушедшего десятилетия.
3DNews 07:39
Музыка

Количество прослушиваний песен на стриминговых сервисах в США в 2019 году превысило 1 триллион

Количество прослушиваний песен на стриминговых сервисах в США в 2019 году превысило 1 триллион Стриминговые сервисы продолжают оставаться основным драйвером роста музыкальной индустрии.
Коммерсантъ вчера в 06:44
Спорт

Лыжники устроили завал во время мужского спринта в Дрездене

Во время мужского спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене случился завал.
Нева Спорт 11:12
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