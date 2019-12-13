Происшествия
RT на русскомПожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен. Об этом сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
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Армия и оружие
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Политика
Песков прокомментировал победу консерваторов в Великобритании
Кремль надеется, что политические силы в каждой стране будут ориентироваться на выстраивание добрых отношений с Россией.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Футбол
РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности
По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Футбол
Показатель России в таблице коэффициентов УЕФА стал худшим за 17 лет
Российские футбольные клубы по итогам текущего сезона набрали минимальное количество баллов, которые идут в зачет таблицы коэффициентов УЕФА, что стало худшим показателем с сезона-2002/03.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Общество
России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Политика
Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
Политика
В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в пятницу, 13 декабря, оценил заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о продлении санкций ЕС против России на полгода.
Политика
Путин заявил, что убитый в Берлине причастен к терактам в метро Москвы
Президент России Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили причастен к терактам в метро Москвы.
Политика
Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.
Политика
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Киберспорт
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds анонсировали новый проект под названием prologue.
Экономика
Госдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Общество
Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тыс. рублей по иску «Мосгортранса»
Симоновский районный суд Москвы взыскал 657 тыс. рублей по иску ГУП "Мосгортранс" с организаторов несанкционированного митинга 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Происшествия
В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками
Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н
«11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Политика
Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Политика
Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу омбудсмена Кузнецовой
Президент России Владимир Путин высоко и позитивно оценивает работу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Нижегородца арестовали за конское ржание
На два месяца арестован нижегородец, который два года изводил соседей громкой записью конского ржания и топота.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.