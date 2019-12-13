Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен. Об этом сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Политика Песков прокомментировал победу консерваторов в Великобритании Кремль надеется, что политические силы в каждой стране будут ориентироваться на выстраивание добрых отношений с Россией.

Футбол РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).

Общество Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

Шоу-бизнес Умерла актриса Екатерина Дурова Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.

Политика В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в пятницу, 13 декабря, оценил заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о продлении санкций ЕС против России на полгода.

Политика Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.

Экономика Госдума отказалась отменять транспортный налог Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Происшествия В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н «11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.

Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Политика Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.

Политика Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу омбудсмена Кузнецовой Президент России Владимир Путин высоко и позитивно оценивает работу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия Нижегородца арестовали за конское ржание На два месяца арестован нижегородец, который два года изводил соседей громкой записью конского ржания и топота.