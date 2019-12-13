Происшествия

RT на русскомRT на русскомПожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен. Об этом сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
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Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

RT на русском03:24

СМИ: Крейсер «Адмирал Кузнецов» тушили более 19 часов

Северпост01:49

На крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске ликвидировали открытое горение

Nord-News02:29

На «Адмирале Кузнецове» ликвидировали открытое горение

РИА Новости01:14

Пожар на «Адмирале Кузнецове» полностью потушили

ТАСС03:24

Открытое горение ликвидировали на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Известия00:32

Что случилось этой ночью: пятница, 13 декабря

Интерфаксвчера в 23:30
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Армия и оружие

Forbes оценил новейшую российскую подлодку

РИА Новости 03:25
Политика

Песков прокомментировал победу консерваторов в Великобритании

Кремль надеется, что политические силы в каждой стране будут ориентироваться на выстраивание добрых отношений с Россией.
ФАН 04:21
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» возросло до 14

Газета.Ru 04:08
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Футбол

РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности

По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).
Евро-футбол.ру вчера в 11:02
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
REGNUM 02:30
Футбол

Показатель России в таблице коэффициентов УЕФА стал худшим за 17 лет

Российские футбольные клубы по итогам текущего сезона набрали минимальное количество баллов, которые идут в зачет таблицы коэффициентов УЕФА, что стало худшим показателем с сезона-2002/03.
Аргументы и Факты 03:17
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Общество

России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Газета.Ru 03:59
Политика

Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
РИА Новости вчера в 09:30
Политика

В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в пятницу, 13 декабря, оценил заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о продлении санкций ЕС против России на полгода.
Аргументы недели 03:40
Политика

Путин заявил, что убитый в Берлине причастен к терактам в метро Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили причастен к терактам в метро Москвы.
РЕН ТВ 09 декабря в 20:24
Политика

Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.
РБК 03:58
Происшествия

Суд ужесточил наказание бывшему строителю космодрома «Восточный»

REGNUM 03:13
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Киберспорт

Авторы PUBG анонсировали новую игру

Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds анонсировали новый проект под названием prologue.
CyberSport.ru вчера в 22:01
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Общество

Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тыс. рублей по иску «Мосгортранса»

Симоновский районный суд Москвы взыскал 657 тыс. рублей по иску ГУП "Мосгортранс" с организаторов несанкционированного митинга 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова.
ТАСС 04:18
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
ТАСС 04:26
Происшествия

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н

«11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.
Rambler News Service вчера в 00:02
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
РИА Новости 03:10
Политика

Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу омбудсмена Кузнецовой

Президент России Владимир Путин высоко и позитивно оценивает работу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Происшествия

Нижегородца арестовали за конское ржание

На два месяца арестован нижегородец, который два года изводил соседей громкой записью конского ржания и топота.
Вести.Ru 02:54
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия вчера в 20:55
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