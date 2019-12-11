Пожар, произошедший в ангаре на территории лакокрасочного завода в Екатеринбурге, локализовали на площади 800 кв. м. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС.

Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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