Происшествия

RT на русскомRT на русскомПожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован

Пожар, произошедший в ангаре на территории лакокрасочного завода в Екатеринбурге, локализовали на площади 800 кв. м. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС.
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Момент взрыва во время пожара на заводе в Екатеринбурге попал на видео

КП - Екатеринбург05:09

Крупный пожар на Эльмаше в цехе лакокрасочных изделий, во время которого случились взрывы, потушили

Екатеринбург Онлайн07:00

«Горящая жижа течет на газораздатку». На пожаре на Эльмаше появились пострадавшие

Znak.com04:18

На заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение

ТАСС06:40

В Екатеринбурге во время пожара на заводе раздался взрыв: видео

Наша Газета (г. Екатеринбург)04:13

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе

РИА Новости06:39

При пожаре на заводе в Екатеринбурге обгорел начальник цеха

URA.Ru03:43
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Политика

Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Известия 06:50
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Общество

Астронавты американского модуля МКС вновь остались без туалета

Находящиеся на Международной космической станции астронавты вынуждены пользоваться туалетом, расположенным на российском сегменте, поскольку аналогичное устройство на американском сегменте сломалось второй раз за последние недели.
Российская газета 06:15
Политика

В Верховной Раде вновь подрались депутаты

В Верховной Раде в очередной раз подрались украинские депутаты.
Lenta.ru 06:00
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Общество

Глава Свердловской области объявит 31 декабря выходным днем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен подписать распоряжение о переносе выходного дня на 31 декабря.
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Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
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Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Кино

Квентин Тарантино хочет снять третью часть «Убить Билла»

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Политика

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Российская газета 06:48
Гаджеты

Главный умный гаджет Xiaomi стоит всего 19 долларов

Xiaomi Gateway 3.0 оснащен поддержкой умного голосового помощника Xiao AI, датчиками температуры и влажности, а также протокола Mijia Bluetooth 2. Кроме того, новая версия поддерживает платформу Apple HomeKit, а также голосовой помощник Siri, при помощи которого можно отдавать команды с iPhone и iPad.
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Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Политика

В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
RT на русском вчера в 12:28
Происшествия

Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Российская газета 06:30
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Технологии

Mail.ru Group разработал решения для корпоративных соцсетей

Специалисты считают, что корпоративная соцсеть позволит повысить вовлеченность сотрудника в профессиональную деятельность.
Радиочастотный спектр 03:30
Здоровье

Назван самый опасный для сердца алкогольный напиток

Назван самый смертоносный алкогольный напиток для сердца человека.
Ugpressa.ru вчера в 14:43
Общество

В Минтруде рассказали о запрете на подарки чиновникам

В Минтруде добавили, что нарушение запрета может повлечь ответственность вплоть до увольнения, а если подарок признают взяткой, то виновному грозит уголовное преследование.
Газета.Ru 02:30
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

ТАСС 05:48
Политика

Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже

Ангела Меркель назвала Владимира Путина "победителем" после саммита "нормандской четверки".
Газета.Ru 05:55
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
РИА Новости 06:31
Политика

Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в санкционный список США

Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в полном составе в санкционный список Соединённых Штатов после введения санкций в отношении начальника УМВД по Грозному Аслана Ирасханова.
RT на русском 06:29
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 04:01
Энергетика

Европа прекращает оплачивать низкие цены на газ в России

Экспорт «Газпрома» уже не приносит тех доходов, которые позволяют холдингу поддерживать низкие цены на газ внутри России.
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Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
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Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества

Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Первый Тульский 06:36
Транспорт

Принято решение о строительстве моста через Волгу в Саратовской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 декабря рассказал сразу о трех решениях, касающихся дорожной сферы Саратовской области, принятых правительственной комиссией по транспорту.
Регион 64 06:58
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