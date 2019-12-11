Происшествия
RT на русскомПожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован
Пожар, произошедший в ангаре на территории лакокрасочного завода в Екатеринбурге, локализовали на площади 800 кв. м. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС.
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Политика
Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Общество
Астронавты американского модуля МКС вновь остались без туалета
Находящиеся на Международной космической станции астронавты вынуждены пользоваться туалетом, расположенным на российском сегменте, поскольку аналогичное устройство на американском сегменте сломалось второй раз за последние недели.
Политика
В Верховной Раде вновь подрались депутаты
В Верховной Раде в очередной раз подрались украинские депутаты.
Общество
Глава Свердловской области объявит 31 декабря выходным днем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен подписать распоряжение о переносе выходного дня на 31 декабря.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Гаджеты
Главный умный гаджет Xiaomi стоит всего 19 долларов
Xiaomi Gateway 3.0 оснащен поддержкой умного голосового помощника Xiao AI, датчиками температуры и влажности, а также протокола Mijia Bluetooth 2. Кроме того, новая версия поддерживает платформу Apple HomeKit, а также голосовой помощник Siri, при помощи которого можно отдавать команды с iPhone и iPad.
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции
Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Технологии
Mail.ru Group разработал решения для корпоративных соцсетей
Специалисты считают, что корпоративная соцсеть позволит повысить вовлеченность сотрудника в профессиональную деятельность.
Здоровье
Назван самый опасный для сердца алкогольный напиток
Назван самый смертоносный алкогольный напиток для сердца человека.
Общество
В Минтруде рассказали о запрете на подарки чиновникам
В Минтруде добавили, что нарушение запрета может повлечь ответственность вплоть до увольнения, а если подарок признают взяткой, то виновному грозит уголовное преследование.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже
Ангела Меркель назвала Владимира Путина "победителем" после саммита "нормандской четверки".
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Политика
Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
Политика
Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в санкционный список США
Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в полном составе в санкционный список Соединённых Штатов после введения санкций в отношении начальника УМВД по Грозному Аслана Ирасханова.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Энергетика
Европа прекращает оплачивать низкие цены на газ в России
Экспорт «Газпрома» уже не приносит тех доходов, которые позволяют холдингу поддерживать низкие цены на газ внутри России.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Транспорт
Принято решение о строительстве моста через Волгу в Саратовской области
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 декабря рассказал сразу о трех решениях, касающихся дорожной сферы Саратовской области, принятых правительственной комиссией по транспорту.