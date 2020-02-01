Происшествия
Говорит МоскваПожар на овощебазе в Подмосковье локализован
Как сообщили в областном управлении МЧС, пострадавших нет. Пожар произошёл на складе в Наро-Фоминском районе в деревне Софьино.
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Общество
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Происшествия
Число погибших в столичной бане из-за сухого льда выросло до трех
Число погибших в результате отравления углекислым газом на вечеринке инстаграм-блогерши Екатерины Диденко в Москве увеличилось до трех человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина оставить Сирию с Турцией «один на один»
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в Стамбуле, заявил, что попросил главу России Владимира Путина, с которым он провел телефонный разговор накануне, не вмешиваться в противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Экономика
Силуанов уверен, что падение цен на нефть не будет продолжительным
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что текущее падение цен на нефть не будет продолжительным, а также заверил, что российский бюджет защищен от существенного падения цен на углеводороды как минимум на четыре года, даже если нефть будет торговаться на уровне ниже $30 за баррель.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Футбол
ЦСКА — Урал 0:0 (2-й тайм)
Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
Общество
На Украину вернулись задержанные в Азовском море рыбаки
«На Украину вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море», — говорится в сообщении.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой
После чего детдомовец рассказал, что в Москве у него есть бабушка, и он хочет вернуться к ней домой.
Спорт
Ubisoft анонсировала ремейк Trackmania Nations
Во время финальной студии турнира Trackmania Grand League разработчики из студии Ubisoft Nadeo анонсировали ремейк Trackmania Nations, который называется просто Trackmania.
Общество
На лайнере Москва — Пекин выявлен пассажир с подозрением на COVID-19
Медики в Пекине заподозрили наличие коронавирусной инфекции COVID-19 у одного из пассажиров самолёта авиакомпании «Аэрофлот», прилетевшего из Москвы.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Космос
Прототип корабля Starship SpaceX лопнул во время испытаний
Прототип космического корабля Starship SN1 для межпланетных полетов SpaceX Илона Маска лопнул при наддуве жидким азотом.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Футбол
Финал Кубка Италии перенесен с 13 на 20 мая
Финал Кубка Италии перенесен с 13 на 20 мая из-за сдвигов, которые произошли в чемпионате Италии, сообщает "Спорт-Экспресс".
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в ресторане на Ямале
Четыре человека пострадали при стрельбе из травматического оружия в ресторане "Мечта" города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Политика
Главреда RTVi Алексея Пивоварова не пустили на Украину
Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на Украину.
Армия и оружие
ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Гаджеты
Компания Samsung раскрыла секрет безопасности своих смартфонов
Представители южнокорейской компании Samsung рассказали о новых чипах, которые позволяют смартфонам находиться в безопасности.
Авто
В списке облагаемых налогом на роскошь машин появились новые марки
Происшествия
В Приморье возбудили дело из-за порноролика на уличном экране
Полиция в Приморье возбудила уголовное дело после того, как на праздновании Масленицы в Михайловском районе неизвестные показали на уличном экране порноролик, сообщает региональное УМВД РФ.
Происшествия
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Политика
Украинцы с 1 марта не смогут выезжать в Россию по внутренним паспортам
Как сообщил Интерфакс, ссылаясь на украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), постановление вступит в силу с 1 марта 2020.
Здоровье
На Кубани 70 человек находятся под наблюдением в связи с коронавирусом
В Краснодарском крае 70 человек внесено в список непрерывного наблюдения за состоянием здоровья в рамках мероприятий по профилактике коронавируса, заявила главврач Специализированной клинической детской инфекционной больницы Кубани Нафисет Тхакушинова 27 февраля, передает Интерфакс.
Происшествия
В Иране больных коронавирусом попытались сжечь
Жители города Бендер-Аббас решили радикальным способом решить проблему эпидемии в Иране, попытавшись сжечь больницу, куда доставили зараженных коронавирусом COVID-19.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года.