Как сообщили в областном управлении МЧС, пострадавших нет. Пожар произошёл на складе в Наро-Фоминском районе в деревне Софьино.

Пожар на овощебазе в Подмосковье локализован

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