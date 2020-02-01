Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваПожар на овощебазе в Подмосковье локализован

Как сообщили в областном управлении МЧС, пострадавших нет. Пожар произошёл на складе в Наро-Фоминском районе в деревне Софьино.
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Пожар на складе в Подмосковье потушен

Коммерсантъ02:40

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе овощебазы

ТАСС02:20

На овощебазе в Подмосковье ликвидировали открытое горение

РИА Новости02:20

Склад овощебазы загорелся в Подмосковье

News.ru01:13

МЧС ликвидировало открытое горение на складе овощебазы в Наро-Фоминске

RT на русском03:08

В Московской области произошел пожар на овощебазе

РБК01:17

Видео пожара на складе овощебазы под Москвой

РЕН ТВ00:13
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Общество

В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

Агентство Москва 05:46
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
Происшествия

Число погибших в столичной бане из-за сухого льда выросло до трех

Число погибших в результате отравления углекислым газом на вечеринке инстаграм-блогерши Екатерины Диденко в Москве увеличилось до трех человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 00:58
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина оставить Сирию с Турцией «один на один»

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в Стамбуле, заявил, что попросил главу России Владимира Путина, с которым он провел телефонный разговор накануне, не вмешиваться в противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии.
Газета.Ru 05:37
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

iReactor 27 февраля в 22:54
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Экономика

Силуанов уверен, что падение цен на нефть не будет продолжительным

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что текущее падение цен на нефть не будет продолжительным, а также заверил, что российский бюджет защищен от существенного падения цен на углеводороды как минимум на четыре года, даже если нефть будет торговаться на уровне ниже $30 за баррель.
REGNUM вчера в 13:03
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Газета.Ru вчера в 15:50
Футбол

ЦСКА — Урал 0:0 (2-й тайм)

Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
Российская газета 05:33
Общество

На Украину вернулись задержанные в Азовском море рыбаки

«На Украину вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:54
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой

После чего детдомовец рассказал, что в Москве у него есть бабушка, и он хочет вернуться к ней домой.
Красная весна 27 февраля в 11:22
Спорт

Ubisoft анонсировала ремейк Trackmania Nations

Во время финальной студии турнира Trackmania Grand League разработчики из студии Ubisoft Nadeo анонсировали ремейк Trackmania Nations, который называется просто Trackmania.
Игромания.ру 02:13
Общество

На лайнере Москва — Пекин выявлен пассажир с подозрением на COVID-19

Медики в Пекине заподозрили наличие коронавирусной инфекции COVID-19 у одного из пассажиров самолёта авиакомпании «Аэрофлот», прилетевшего из Москвы.
RT на русском 05:24
Футбол

Дель Пьеро: «никто не думал, что Роналду перейдет в „Ювентус“»

ГЛАС.RU 02:23
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru вчера в 20:28
Космос

Прототип корабля Starship SpaceX лопнул во время испытаний

Прототип космического корабля Starship SN1 для межпланетных полетов SpaceX Илона Маска лопнул при наддуве жидким азотом.
Коммерсантъ 07:09
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 06:23
Футбол

Финал Кубка Италии перенесен с 13 на 20 мая

Финал Кубка Италии перенесен с 13 на 20 мая из-за сдвигов, которые произошли в чемпионате Италии, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 07:05
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в ресторане на Ямале

Четыре человека пострадали при стрельбе из травматического оружия в ресторане "Мечта" города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
ТАСС 04:04
Политика

Главреда RTVi Алексея Пивоварова не пустили на Украину

Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на Украину.
Коммерсантъ 06:29
Армия и оружие

ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Инфорос вчера в 05:22
Гаджеты

Компания Samsung раскрыла секрет безопасности своих смартфонов

Представители южнокорейской компании Samsung рассказали о новых чипах, которые позволяют смартфонам находиться в безопасности.
NewInform 27 февраля в 16:42
Авто

В списке облагаемых налогом на роскошь машин появились новые марки

Газета.Ru вчера в 15:28
Происшествия

В Приморье возбудили дело из-за порноролика на уличном экране

Полиция в Приморье возбудила уголовное дело после того, как на праздновании Масленицы в Михайловском районе неизвестные показали на уличном экране порноролик, сообщает региональное УМВД РФ.
РИА Новости 06:59
Происшествия

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
РИА Новости 02:43
Политика

Украинцы с 1 марта не смогут выезжать в Россию по внутренним паспортам

Как сообщил Интерфакс, ссылаясь на украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), постановление вступит в силу с 1 марта 2020.
Телеканал 360° вчера в 13:01
Здоровье

На Кубани 70 человек находятся под наблюдением в связи с коронавирусом

В Краснодарском крае 70 человек внесено в список непрерывного наблюдения за состоянием здоровья в рамках мероприятий по профилактике коронавируса, заявила главврач Специализированной клинической детской инфекционной больницы Кубани Нафисет Тхакушинова 27 февраля, передает Интерфакс.
Красная весна 27 февраля в 17:27
Происшествия

В Иране больных коронавирусом попытались сжечь

Жители города Бендер-Аббас решили радикальным способом решить проблему эпидемии в Иране, попытавшись сжечь больницу, куда доставили зараженных коронавирусом COVID-19.
Новостной фронт 06:28
Гаджеты

Назван самый популярный смартфон 2019 года

Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года.
РИА Новости 26 февраля в 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
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