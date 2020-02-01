Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваПожар на овощебазе в Подмосковье локализован

Как сообщили в областном управлении МЧС, пострадавших нет. Пожар произошёл на складе в Наро-Фоминском районе в деревне Софьино.
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МЧС ликвидировало открытое горение на складе овощебазы в Наро-Фоминске

RT на русском03:08

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе овощебазы

ТАСС02:20

В Московской области произошел пожар на овощебазе

РБК01:17

Склад овощебазы загорелся в Подмосковье

News.ru01:13

Пожар на складе в Подмосковье потушен

Коммерсантъ02:40

На овощебазе в Подмосковье ликвидировали открытое горение

РИА Новости02:20

Видео пожара на складе овощебазы под Москвой

РЕН ТВ00:13
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Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Политика

Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев

РИА Новости 04:32
Политика

Лавров сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайиип Эрдоган провели телефонный разговор.
ПолитРоссия вчера в 05:15
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей

Всего в автобусе ехали 29 человек — 26 детей и три тренера.
РИА Новости 01:47
Происшествия

Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве

Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин погиб в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.
RT на русском 05:09
Общество

В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова

В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
Коммерсантъ 04:17
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Происшествия

В Челябинской области школьник умер во время урока

Следственные органы проводят проверку после смерти на уроке в школе города Магнитогорска Челябинской области 9-летнего мальчика, сообщило в субботу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:01
Происшествия

В Саратове водитель сбил на переходе бабушку с тремя внуками

Автомобиль сбил на пешеходном переходе в Саратове бабушку с тремя внуками. Женщина и двое детей доставлены в больницу.
ТАСС 04:24
Космос

Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний

Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас.
REGNUM 05:27
Общество

Села Кордайского района, где были этнические конфликты, посетит Токаев

Села Кордайского района Джамбульской области Казахстана, участвовавшие в массовых беспорядках в начале февраля, посетит 1 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает 29 февраля informburo.kz.
Красная весна 04:31
Армия и оружие

Павел Шипилин: Россия дает шанс Турции спокойно разобраться в ситуации с Идлибом

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе по телефону.
ИА Новороссия 00:45
Происшествия

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
РИА Новости 02:43
Общество

Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие

Девяносто десантников, несколько тысяч боевиков и несданная высота — ровно 20 лет назад, 29 февраля 2000-го, шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков.
РИА Новости 00:00
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 27 февраля в 01:30
Футбол

Форвард «Зенита» Азмун не сыграет против «Локомотива»

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун не сыграет против "Локомотива" в матче 20-го тура чемпионата России, сообщает Sport24.
Газета.Ru 04:05
Здоровье

В России тестируют два препарата для лечения от редких болезней

В России проходят клинические испытания двух отечественных препаратов для лечения редких болезней, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 04:59
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года

В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
ТАСС вчера в 04:28
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу

Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
BFM.ru 03:25
Происшествия

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Известия вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News вчера в 06:23
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa 27 февраля в 05:56
Футбол

Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против «Урала»

Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
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Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 февраля

Ситуация в России В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 03:16
Общество

Канада перестанет оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

В Министерстве общественной безопасности Канады заявили, что страна больше не будет оплачивать охрану принца Гарри, его супруги Меган Маркл и их маленького сына Арчи Харрингтона.
Аргументы недели вчера в 05:54
Происшествия

В Свердловской области в результате аварии погибли пять человек

Пять человек погибли и один получил ранения в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2112» и Ford Focus в Свердловской области.
Известия вчера в 22:36
Политика

Путин рассказал об отсутствии у него двойников

В декабре 2015 года, во время пресс-конференции Путину показали фотографию человека, похожего на него, и спросили, знаком ли он с «двойником».
Известия 27 февраля в 01:49
Общество

Описано состояние завезшего коронавирус в Азербайджан россиянина

Врачи описали состояние россиянина, заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2 и завезшего его в Азербайджан из Ирана.
Lenta.ru 02:49
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 06:23
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