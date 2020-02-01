Происшествия
Говорит МоскваПожар на овощебазе в Подмосковье локализован
Как сообщили в областном управлении МЧС, пострадавших нет. Пожар произошёл на складе в Наро-Фоминском районе в деревне Софьино.
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Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Политика
Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев
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В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей
Всего в автобусе ехали 29 человек — 26 детей и три тренера.
Происшествия
Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве
Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин погиб в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.
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В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
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В Саратове водитель сбил на переходе бабушку с тремя внуками
Автомобиль сбил на пешеходном переходе в Саратове бабушку с тремя внуками. Женщина и двое детей доставлены в больницу.
Космос
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Общество
Села Кордайского района, где были этнические конфликты, посетит Токаев
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Павел Шипилин: Россия дает шанс Турции спокойно разобраться в ситуации с Идлибом
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе по телефону.
Происшествия
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Общество
Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие
Девяносто десантников, несколько тысяч боевиков и несданная высота — ровно 20 лет назад, 29 февраля 2000-го, шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
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Форвард «Зенита» Азмун не сыграет против «Локомотива»
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун не сыграет против "Локомотива" в матче 20-го тура чемпионата России, сообщает Sport24.
Здоровье
В России тестируют два препарата для лечения от редких болезней
В России проходят клинические испытания двух отечественных препаратов для лечения редких болезней, сообщила пресс-служба Минздрава.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года
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Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
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Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
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Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 февраля
Ситуация в России В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
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Пять человек погибли и один получил ранения в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2112» и Ford Focus в Свердловской области.
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Путин рассказал об отсутствии у него двойников
В декабре 2015 года, во время пресс-конференции Путину показали фотографию человека, похожего на него, и спросили, знаком ли он с «двойником».
Общество
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Врачи описали состояние россиянина, заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2 и завезшего его в Азербайджан из Ирана.
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Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.