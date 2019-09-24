Происшествия
Вести.RuНа плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем
В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников". Как сообщалось, возгорание возникло накануне, в этот момент на борту находились около 400 человек, большинство из которых были эвакуированы.
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Штормовой ветер затруднил ликвидацию пожара на аварийной плавбазе близ Итурупа
Московский Комсомолецвчера в 22:55
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Политика
В Кремле началась встреча Путина и Мадуро
Газета.Ru 04:44
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Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».
RT на русском вчера в 17:23
Политика
США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot
Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.
Страна Советов on-line вчера в 11:19
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Футбол
Владелец «Монако» поздравил Головина после победы над «Ниццей»
Евро-футбол.ру 03:06
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска
В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Температурные аномалии ожидаются в различных регионах России с октября по март, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 04:09
Авто
Volkswagen рассказал о новом седане Jetta для России
О старте продаж и ценах в компании не рассказали, но вероятно все станет известно уже в ближайшее время.
Tvoe-avto.com вчера в 10:26
Кино
Жертвы стрельбы на «Темном рыцаре» выступили против проката «Джокера»
Под текстом обращения подписались семьи жертв стрельбы в кинотеатре во время показа фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана.
Культуромания 05:27
Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Политика
Госдума освободила от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС граждан
Закон уточняет, что от НДФЛ теперь будут освобождаться доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные пострадавшими в таких чрезвычайных ситуациях гражданами, а также членами их семей.
РИА Новости 05:31
Авто
Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком
Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну.
РБК вчера в 07:53
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета вчера в 07:57
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки
Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:54
Кино
Фильм про воображаемого Гитлера не выйдет в России
Говорит Москва 05:59
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Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира
Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Происшествия
Пожизненно осужденный признался в убийстве пяти россиян
Уроженец Республики Коми, отбывающий пожизненный срок, признался в убийстве пяти человек в 1998 году.
Lenta.ru 05:58
Авто
Volvo анонсировала выход полностью электрического XC40
С появлением в следующем месяце полностью электрического внедорожника Volvo XC40 компания не только запускает свой первый полностью электрический автомобиль, но и представляет одну из самых безопасных машин.
SpeedMe 03:00
Кино
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинули от России на премию «Оскар»
Общественное телевидение России вчера в 13:51