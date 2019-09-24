В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников". Как сообщалось, возгорание возникло накануне, в этот момент на борту находились около 400 человек, большинство из которых были эвакуированы.

На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем

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