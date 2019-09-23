Происшествия
Вести.RuПожар на плавбазе «Петр Житников» потушен, эвакуация экипажа завершена
По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание тары в отсеке промвооружения, в результате чего сгорел кабель, ведущий в радиорубку, передает "Интерфакс". Угрозы для оставшихся на борту членов экипажа нет. Эвакуация экипажа плавбазы "Петр Житников" завершена.
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Прокуратура начала проверку после пожара на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане
Интерфакс - Россия21:16
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