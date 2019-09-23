с чего всё началось

Спасатели эвакуировали людей с горевшей у острова Итуруп плавбазы "Петр Житников", сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области. На борту находилось 419 человек; 363 из них доставили двумя рыболовными судами на плавбазу "Всеволод Сибирцев".

Политика МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.

Политика Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".

Гаджеты Apple начнет производить Macbook в США Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что Apple не получит исключений в отношении пошлин на запчасти Mac Pro, производящихся в Китае.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Транспорт «Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.

Кино Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми» Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Шоу-бизнес Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Космос Эксперты рассказали, почему так сложно очистить орбиту от мусора Эксперты считают, что эффективных методов борьбы с космическим мусором разработано уже достаточное количество.

Кино Появился новый тизер полнометражного продолжения «Во все тяжкие» Фильм Netflix о Джесси Пинкмане в исполнении Аарона Пола увидит свет 11 октября.

Происшествия Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании "Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.

Волейбол Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.

Общество В Британии сотни голых людей искупались в ледяном море Более 700 британцев, мужчин и женщин, раздевшись догола, искупались в воскресенье в Северном море.

Здоровье В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Общество Росстат назвал средний возраст невест в России Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие беспилотники были сбиты рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии.

Авто В России обновились правила расчета транспортного налога В ФНС сообщали, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.

Политика ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».

Политика Кремль попросил не сомневаться в словах Путина об амнистии капиталов Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ изъяла декларацию об амнистии Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях средств на развитие порта Усть-Луга, а суд приобщил ее к уголовному делу, передает корреспондент РБК.

Общество Вторая волна бабьего лета «заглянет» на Кольский полуостров С середины недели на Кольском полуострове региональные синоптики прогнозируют вторую волну бабьего лета.