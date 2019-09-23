Происшествия
РИА НовостиЭвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
Спасатели эвакуировали людей с горевшей у острова Итуруп плавбазы "Петр Житников", сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области. На борту находилось 419 человек; 363 из них доставили двумя рыболовными судами на плавбазу "Всеволод Сибирцев".
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с чего всё началось
«По поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры... проводятся проверки исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции», — говорится в сообщении ведомства.RT на русскомвчера в 22:22
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Прокуратура начала проверку после пожара на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане
Интерфакс - Россиявчера в 21:16
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МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
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Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
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Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
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Красная весна вчера в 02:10
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Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной
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Ugpressa.ru вчера в 11:43
Экономика
Завод «Балтика-Пикра» в Красноярске продают за бесценок
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Эксперты рассказали, почему так сложно очистить орбиту от мусора
Эксперты считают, что эффективных методов борьбы с космическим мусором разработано уже достаточное количество.
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Пятый канал вчера в 05:53
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
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РИА Новости вчера в 07:25
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
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Общество
В Британии сотни голых людей искупались в ледяном море
Более 700 британцев, мужчин и женщин, раздевшись догола, искупались в воскресенье в Северном море.
Вечерний курьер 01:11
Здоровье
В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд
Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».
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Дни.ру 22 сентября в 06:43
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В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие беспилотники были сбиты рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии.
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ИА Новороссия вчера в 15:15
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Кремль попросил не сомневаться в словах Путина об амнистии капиталов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ изъяла декларацию об амнистии Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях средств на развитие порта Усть-Луга, а суд приобщил ее к уголовному делу, передает корреспондент РБК.
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С середины недели на Кольском полуострове региональные синоптики прогнозируют вторую волну бабьего лета.
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В России создали искусственное мясо
BFM.ru вчера в 05:37
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
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РБК: Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Коммерсантъ вчера в 18:52