Происшествия

RT на русскомRT на русскомПожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали

23 сентября в 40 км к югу от острова Итуруп произошёл пожар на плавучей базе «Пётр Житников». В связи с ЧП были эвакуированы 289 человек. Прокуратура начала проверку по факту пожара на плавбазе.
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Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане

РБК21:27

На горевшей на Курилах плавбазе «Петр Житников» удалось запустить двигатель

Интерфакс04:40

На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем

Вести.Ru20:02

Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали

RT на русском19:11

Спасательное судно «Атлас» прибыло на помощь горящей плавбазе

РИА Новости22:37

Плавбазу «Петр Житников» и всех моряков с нее планируют доставить в Приморье

ТАСС21:10

Пожар на плавбазе «Петр Житников» локализован

Московский Комсомолец19:14
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Общество

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Коммерсантъ 10:58
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Политика

Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Политика

Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа

Разговор Трампа и Зеленского Обсуждение возможности начала процедуры импичмента началось после того, как политические оппоненты Трампа озвучили версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.
ТАСС 17:24
Космос

24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 08:13
Политика

Лавров не захотел участвовать в «шоу Трампа» на Генассамблее ООН

В понедельник российский министр на ооновское шоу - выступление Трампа - не приехал.
Российская газета 15:08
Авто

Сбербанк готовит сервис для продажи автомобилей

Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты, — цитирует агентство свой источник.
News.ru вчера в 19:46
Энергетика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Политика

Полицейские смогут объявлять гражданам предостережения

Законом предусматривается наделение полиции правом объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, сказано в документе.
Государственная Дума РФ 06:06
Здоровье

Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет

Новые Известия 03:19
Происшествия

Тигр убил охотника в тайге в Хабаровском крае

Тигр напал на охотников в тайге в Хабаровском крае, один человек погиб, сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов региона.
ТАСС 00:44
Политика

В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН

США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблеи ООН.
РИА Новости 21:38
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Кино

«Дылду» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар»

Вести.Ru 12:56
Шоу-бизнес

София Ротару в романтическом образе в Портофино поделилась новыми фото

Недавно стало известно, что она со своей семьей собралась в отпуск. Вместе они решили отправиться в Италию.
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Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

Газета.Ru 17:14
Волейбол

Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы

Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН вчера в 17:31
Хоккей

«Витязь» обыграл «Автомобилист», победа стала восьмой подряд

Чемпионат 14:54
Наука

Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки

Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
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Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru 08:56
Политика

Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН

«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.
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Футбол

«Крыльям Советов» дополнительно выделили 285 млн рублей

Больше всех получит футбольный клуб «Крылья Советов» - 285 млн рублей.
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Авто

Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком

Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну.
РБК 07:53
Космос

Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Ридус 22 сентября в 15:31
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Представлен флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G

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Наука

Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции

Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science вчера в 08:59
Политика

Трамп предложил выступить против импичмента всего за $5

Избирательный штаб американского президента Дональда Трампа создал группу по защите от импичмента, в которую всего за $5 может вступить любой желающий.
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Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
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Путешествия

Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая

Интерфакс 18:03
Происшествия

В Иркутске задержали четырех сторонников «изгоняющего Путина» шамана

Четырех сторонников шамана Александра Габышева, который шел из Якутии в Москву «изгнать Владимира Путина», задержали в Иркутске, сообщает «Коммерсант».
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