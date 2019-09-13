Происшествия
РИА НовостиПожар на подстанции в Петербурге локализовали
"Пожар локализован в 20.10", - сказано в сообщении. Вечером в пятницу загорелись три трансформатора на подстанции №92. В результате пожара произошло отключение электроснабжения 62 домов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
После пожара на трансформаторной подстанции электричество вернули во все дома
Петербургский дневник15:28
Электроснабжение домов после задымления на подстанции полностью восстановлено
Телеканал Санкт-Петербург15:49
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:58, Вашингтон
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Политика
В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.
РБК 11 сентября в 19:26
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 18:29
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета вчера в 07:50
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Политика
Кравчук: Украина хотела дружить с Россией
Первый Украинский президент Леонид Кравчук рассказал, что украинская сторона хотела иметь дружеские отношения с Россией в 1991 году.
Газета.Ru 21:46
Происшествия
В Казахстане четверо военных получили ранения на сгоревшем арсенале
В Казахстане четверо военнослужащих получили ранения в результате хлопка, произошедшего во время очистки от фрагментов боеприпасов территории сгоревшего арсенала в городе Арысь.
Российская газета 21:26
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM 01:45
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Культура
Юрий Дудь в третий раз получил премию «Человек года»
Суть событий 11 сентября в 05:19
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:18
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Гаджеты
В Сети опубликованы полные характеристики Huawei Mate 30 Pro
Дни24 11 сентября в 12:16
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец 10:22
Киберспорт
Игроки Team Liquid покинули организацию
CyberSport.ru 09:06
Армия и оружие
Донбасс сегодня: жители Мариуполя проучили наглого морпеха ВСУ, СБУ «наехала» на разведку
Самосуд над морпехом ВСУ Разведка силовых ведомств ДНР подтверждает жалобы местного населения на неправомерные действия украинских силовиков, чьи преступления, в лучшем случае, грозят виновным в них воякам лишь дисциплинарным взысканием или штрафом.
ФАН 12:51
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Культура
В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя
Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».
Lenta.ru 18:52
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости 15:28
Общество
Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости вчера в 11:22
Авто
Сертификацию автосервисов предложили ввести в России
В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU 01:36
Авто
Chevrolet представила семейство Chevrolet Onix нового поколения
Компания Chevrolet представила в Бразилии новое поколение бюджетного семейства Onix.
Автоновости дня 08:25
Космос
Видео с чёрной дырой покажут в 2020 году
Напомним, что в апреле 2019 года на специальной пресс-конференции была представлена первая фотография чёрной дыры.
Популярная механика 11 сентября в 08:23