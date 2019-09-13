"Пожар локализован в 20.10", - сказано в сообщении. Вечером в пятницу загорелись три трансформатора на подстанции №92. В результате пожара произошло отключение электроснабжения 62 домов.

Пожар на подстанции в Петербурге локализовали

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