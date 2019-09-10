Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Геленджике загорелся центральный рынок

Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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В Геленджике ликвидировали пожар на центральном рынке

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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

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Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
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США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

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Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Происшествия

Российских следователей заинтересовала продажа ребенка через WhatsApp

Следователи начали проверку после сообщения о попытке продажи несовершеннолетнего через мобильное приложение.
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Поклонская стала зампредом комитета по международным делам в Госдуме

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СК подозревает, что актрису Элину Быстрицкую заморили голодом

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«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США

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Шоу-бизнес

Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре

OvideO.ru вчера в 19:37
Политика

В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке

Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22
Политика

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Общество

«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
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Политика

Володин назвал приоритеты Госдумы в осеннюю сессию

Реализация послания президента Задач у парламентариев много, отметил Володин, открывая первое пленарное заседание осенней сессии.
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Авто

Hyundai Veloster N стал гоночным электрокаром

Автоспортивное подразделение Hyundai представило на моторшоу во Франкфурте электрический гоночный хэтчбек Veloster N ETCR.
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Здоровье

Онкологи узнали о распространенном у молодежи виде рака

Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.
Известия вчера в 20:55
Политика

Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле

Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ведомости 06:04
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
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Авто

Опубликовано первое изображение нового Jaguar XJ

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Общество

Под Москвой заложили военно-патриотический центр для молодежи

Со следующего года в Подмосковье откроется один из крупнейших в России центров военно-патриотического воспитания "Авангард".
Российская газета 05:35
Шоу-бизнес

Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения

Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.
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Общество

В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Общество

Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков

Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.
Росбалт вчера в 18:20
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
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Фондовая биржа Nasdaq добавила новый криптовалютный индекс

Одна из самых крупных американских фондовых бирж Nasdaq добавила еще один индекс, связанный с криптовалютами.
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Под бывшей ставкой Гитлера нашли подземный бункер

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Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Футбол

Азар может дебютировать за «Реал» в матче с «Леванте»

Азар после перехода из «Челси» в мадридский клуб еще не выходил на поле в официальных играх.
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Армия и оружие

Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок в центре города

В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию рынок Сук эль-Халь в центре города.
ФАН 00:27
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже

В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
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