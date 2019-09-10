Происшествия
BFM.ruВ Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Из-за пожара на центральном рынке Геленджика полиция эвакуировала тысячу человек
Кубанские новости06:55
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Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Происшествия
Российских следователей заинтересовала продажа ребенка через WhatsApp
Следователи начали проверку после сообщения о попытке продажи несовершеннолетнего через мобильное приложение.
Lenta.ru 06:51
Футбол
«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США
RT на русском 11:15
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Политика
В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке
Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Политика
Володин назвал приоритеты Госдумы в осеннюю сессию
Реализация послания президента Задач у парламентариев много, отметил Володин, открывая первое пленарное заседание осенней сессии.
Дни.ру 06:45
Авто
Hyundai Veloster N стал гоночным электрокаром
Автоспортивное подразделение Hyundai представило на моторшоу во Франкфурте электрический гоночный хэтчбек Veloster N ETCR.
Motor 11:10
Здоровье
Онкологи узнали о распространенном у молодежи виде рака
Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.
Известия вчера в 20:55
Политика
Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле
Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ведомости 06:04
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
News.ru 08:38
Авто
Опубликовано первое изображение нового Jaguar XJ
Автоновости дня 08:43
Общество
Под Москвой заложили военно-патриотический центр для молодежи
Со следующего года в Подмосковье откроется один из крупнейших в России центров военно-патриотического воспитания "Авангард".
Российская газета 05:35
Шоу-бизнес
Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения
Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.
Вечерняя Москва 03:26
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Общество
Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков
Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.
Росбалт вчера в 18:20
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Технологии
Фондовая биржа Nasdaq добавила новый криптовалютный индекс
Одна из самых крупных американских фондовых бирж Nasdaq добавила еще один индекс, связанный с криптовалютами.
РБК 11:20
Общество
Под бывшей ставкой Гитлера нашли подземный бункер
Комсомольская правда 10:52
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Футбол
Азар может дебютировать за «Реал» в матче с «Леванте»
Азар после перехода из «Челси» в мадридский клуб еще не выходил на поле в официальных играх.
Sports.ru 03:44
Армия и оружие
Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок в центре города
В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию рынок Сук эль-Халь в центре города.
ФАН 00:27
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55