Пожар на шахте "Яреганефть" в Коми локализован на площади 2000 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. На данный момент остается неизвестной судьба двух горняков.

Пожар на шахте в Коми локализован

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