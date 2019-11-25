Происшествия

Вести.RuВести.RuПожар на шахте в Коми локализован

Пожар на шахте "Яреганефть" в Коми локализован на площади 2000 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. На данный момент остается неизвестной судьба двух горняков.
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Пожар в шахте в Коми локализовали на площади 2 тыс. кв. м

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