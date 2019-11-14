Происшествия

ТАССТАССПожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован

Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. "В 16:44 мск пожар был локализован", - сказали в главке.
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Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад

РБК08:06

Пожар у Ленинградского вокзала локализован

Москва 2408:49

Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован

ТАСС08:55

Пожар у Ленинградского вокзала локализовали

Вечерняя Москва08:52

К горящему складу на площади трех вокзалов в Москве направили пожарный поезд

Интерфакс08:55

Пожар на цветочном складе в центре Москвы локализовали

РИА Новости08:49

Пожар на складе у Ленинградского вокзала локализован

Агентство Москва08:48
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Общество

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Пятый канал вчера в 20:16
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Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 07:30
Происшествия

Защита историка Соколова обжаловала решение о его аресте

РИА Новости 08:49
Происшествия

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Известия 07:55
Политика

Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС

Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
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Политика

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Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов обратился к правительству с просьбой установить для жителей ДФО прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
Аргументы и Факты 08:49
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
REGNUM 07:42
Политика

Парламент Молдавии утвердил новое правительство

Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Российская газета 07:36
Общество

В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной

Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
РИА Новости 04:38
Общество

Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы

Следующим ненужным анализом Малышева и Продеус назвали тест на дисбактериоз, поскольку такого диагноза вообще не существует.
РИА Новости 08:42
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Политика

Путин призвал страны БРИКС брать на себя лидирующую роль в ООН

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что лидирующую роль в ООН должны получить государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Взгляд.ру 09:28
Футбол

Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Sportbox.RU вчера в 19:21
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

Раньше все спрашивали про Джокера, теперь — про Олега Соколова.
РИА Новости 09:42
Общество

Экстренно госпитализирован Армен Джигарханян, пишут СМИ

Актер Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в одну из московских больниц, передает издание Mash.
Газета.Ru 09:22
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400

Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
РИА Новости 08:38
Политика

Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
RT на русском 08:27
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Кино

Стартовали съемки второго сезона сериала «Мандалорец»

КиноПоиск 04:09
Происшествия

В Дагестане в компании по энергосбыту проводится выемка документов

В энергосбытовой компании Дагестана в Махачкале проводится выемка документов. Об этом "РГ" сообщили в республиканском управлении ФСБ России.
Российская газета 09:17
Политика

В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
RT на русском 07:43
Происшествия

Экс-полковник Захарченко в колонии получил статус склонного к побегу

Аргументы и Факты 12 ноября в 23:48
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском вчера в 02:30
Общество

«Аэрофлот» лишил владельца слишком толстого кота бонусов

Реальное время 12 ноября в 08:41
Шоу-бизнес

Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
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Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
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