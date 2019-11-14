Происшествия
ТАССПожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. "В 16:44 мск пожар был локализован", - сказали в главке.
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Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Происшествия
Защита историка Соколова обжаловала решение о его аресте
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Политика
Топилин: кабмин не собирается снижать пенсионный возраст в ДФО
Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов обратился к правительству с просьбой установить для жителей ДФО прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Общество
В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной
Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
Общество
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Следующим ненужным анализом Малышева и Продеус назвали тест на дисбактериоз, поскольку такого диагноза вообще не существует.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Политика
Путин призвал страны БРИКС брать на себя лидирующую роль в ООН
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что лидирующую роль в ООН должны получить государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Футбол
Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Раньше все спрашивали про Джокера, теперь — про Олега Соколова.
Общество
Экстренно госпитализирован Армен Джигарханян, пишут СМИ
Актер Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в одну из московских больниц, передает издание Mash.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400
Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Кино
Стартовали съемки второго сезона сериала «Мандалорец»
Происшествия
В Дагестане в компании по энергосбыту проводится выемка документов
В энергосбытовой компании Дагестана в Махачкале проводится выемка документов. Об этом "РГ" сообщили в республиканском управлении ФСБ России.
Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко в колонии получил статус склонного к побегу
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
Общество
«Аэрофлот» лишил владельца слишком толстого кота бонусов
Шоу-бизнес
Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.