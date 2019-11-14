Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. "В 16:44 мск пожар был локализован", - сказали в главке.

Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован

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