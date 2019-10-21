"В 19:35 второй ранг пожарной опасности снят, пожар локализован", - сообщил собеседник агентства. Как добавили в пресс-службе, к тушению пожара привлечены 39 единиц техники, а также 128 человек личного состава. Складское помещение загорелось в понедельник вечером на Амурской улице на востоке Москвы.

Пожар на складе на востоке Москвы локализован

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