МЧС опубликовало фото пожара на складе, который находится на Амурской улице в Москве. Соответствующие материалы поступили в РБК. На фото видно горящее здание и пожарных, которые пытаются ликвидировать огонь.

МЧС опубликовало фото пожара на складе в Москве

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