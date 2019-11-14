Происшествия

Москва 24Москва 24Пожар на складе у Ленинградского вокзала ликвидирован

Пожар на складе у Ленинградского вокзала полностью ликвидирован. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС по столице. "Пожар в ЦАО ликвидирован в 21:00", – говорится в сообщении.
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Пожар потушили на складе в районе площади трех вокзалов в Москве

РИАМО13:12

Пожар на складе на Комсомольской площади в Москве ликвидировали

ТАСС13:18

Как пожарные цветы «поливали» в горящем складе у площади трех вокзалов

Вечерняя Москва12:12

Пожар на складе у Ленинградского вокзала ликвидирован

Москва 2413:05

Склад с цветами сгорел на Комсомольской площади в Москве

Интерфакс10:18

В Москве полностью ликвидировали пожар на цветочном складе

РИА Новости13:16

Пожар на складе рядом с Ленинградским вокзалом ликвидирован

Агентство Москва13:08
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Хоккей

Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:22
Армия и оружие

Турецкие С-400 поставили под сомнение шансы F-35 на Ближнем Востоке

Опрошенные Defence News эксперты полагают, что ситуация с Турцией создает прецедент, когда любая страна, приобретающая С-400, автоматически лишается возможности купить F-35.
Российская газета 07:04
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

ТАСС вчера в 10:04
Космос

Выйти из пузыря

Солнечный ветер постоянно истекает из звезды, при этом он образует сверхзвуковой поток.
N+1 12 ноября в 15:35
Наука

Связь математических способностей и пола детей не подтвердилась

Американские ученые провели исследование, во время которого сравнили математические способности мозга мальчиков и девочек.
Москва 24 12 ноября в 06:45
Политика

Россия в СБ ООН призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть прекращено, несмотря на их заинтересованность в нефтяных месторождениях, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.
Взгляд.ру 17:19
Транспорт

Разовый проезд на общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей в 2020 году

Власти Санкт-Петербурга повысят стоимость разового проезда в городском общественном транспорте на 10 рублей с начала 2020 года - до 50 рублей в наземном транспорте и до 55 рублей в метрополитене, сообщила в четверг пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова.
ТАСС 15:59
Политика

Коломойский призвал восстановить отношения России и Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о необходимости поладить, которая стоит перед Россией и Украиной.
Московский Комсомолец вчера в 06:44
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Происшествия

Стрельба произошла в калифорнийской школе

Интерфакс 11:43
Технологии

В США начато расследование против проекта Google по сбору медданных

GlobalLookPress Власти США начали расследование против проекта Google по сбору персональных медицинских данных граждан.
РЕН ТВ 12 ноября в 22:45
Политика

Путин назвал визит Трампа в Москву 9 мая правильным шагом

Приезд американского лидера Дональда Трампа в Москву 9 мая был бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США.
Известия 16:05
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Происшествия

Экс-полковник Захарченко в колонии получил статус склонного к побегу

Аргументы и Факты 12 ноября в 23:48
Общество

Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Многие пользователи Instagram во всем мире, начиная с сегодняшнего дня, перестанут видеть количество лайков под публикациями.
Lenta.ru 13:36
Музыка

Ольга Бузова объявила о желании выступить на Евровидении

Певица Ольга Бузова пообещала реализовать мечту миллионов своих поклонников - выступить на конкурсе "Евровидение".
РЕН ТВ 17:17
Теннис

Федерер обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

ТАСС Спорт 16:26
Игры

На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4

Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 13:23
Здоровье

Медики выявили продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков

Медицинскими специалистами определены и озвучили для СМИ семь натуральных продуктов из нашего рациона, которые способствуют значительному разжижению крови в организме человека, а также способствуют значительному уменьшению количество её сгустков.
Evo-rus.com 11 ноября в 01:42
Финансы

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
РБК 16:00
Кино

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России

Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
Время Пресс 05:56
Политика

«Слуга народа» поддержит в Раде законопроект о продаже земли

В первом чтении вся фракция «Слуги народа» Верховной рады Украины, «кроме трех-четырех человек, которые удерживаются», готова голосовать за законопроект о продаже земли в первом чтении.
REGNUM вчера в 07:05
Футбол

Гвардиола написал письмо каждому болельщику, поддержавшему «Манчестер Сити» в Харькове

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил заслугу каждого фаната своей команды, который в середине сентября присутствовал на Украине в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».
ProstoProSport 11:26
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 01:52
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса 15:58
Общество

В Венеции из-за наводнения объявлен режим ЧП

REGNUM 14:08
Футбол

Украина — Эстония 1:0

ProstoProSport 13:50
Футбол

Ростовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина

Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
REGNUM 15:23
Энергетика

Почему Польша резко сократила поставки газа из России

За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
Газета.Ru 10:38
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости 09:42
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