Происшествия
Москва 24Пожар на складе у Ленинградского вокзала ликвидирован
Пожар на складе у Ленинградского вокзала полностью ликвидирован. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС по столице. "Пожар в ЦАО ликвидирован в 21:00", – говорится в сообщении.
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Хоккей
Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Армия и оружие
Турецкие С-400 поставили под сомнение шансы F-35 на Ближнем Востоке
Опрошенные Defence News эксперты полагают, что ситуация с Турцией создает прецедент, когда любая страна, приобретающая С-400, автоматически лишается возможности купить F-35.
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Космос
Выйти из пузыря
Солнечный ветер постоянно истекает из звезды, при этом он образует сверхзвуковой поток.
Наука
Связь математических способностей и пола детей не подтвердилась
Американские ученые провели исследование, во время которого сравнили математические способности мозга мальчиков и девочек.
Политика
Россия в СБ ООН призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть прекращено, несмотря на их заинтересованность в нефтяных месторождениях, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.
Транспорт
Разовый проезд на общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей в 2020 году
Власти Санкт-Петербурга повысят стоимость разового проезда в городском общественном транспорте на 10 рублей с начала 2020 года - до 50 рублей в наземном транспорте и до 55 рублей в метрополитене, сообщила в четверг пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова.
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения России и Украины
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о необходимости поладить, которая стоит перед Россией и Украиной.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Происшествия
Стрельба произошла в калифорнийской школе
Технологии
В США начато расследование против проекта Google по сбору медданных
GlobalLookPress Власти США начали расследование против проекта Google по сбору персональных медицинских данных граждан.
Политика
Путин назвал визит Трампа в Москву 9 мая правильным шагом
Приезд американского лидера Дональда Трампа в Москву 9 мая был бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко в колонии получил статус склонного к побегу
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Многие пользователи Instagram во всем мире, начиная с сегодняшнего дня, перестанут видеть количество лайков под публикациями.
Музыка
Ольга Бузова объявила о желании выступить на Евровидении
Певица Ольга Бузова пообещала реализовать мечту миллионов своих поклонников - выступить на конкурсе "Евровидение".
Игры
На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4
Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
Здоровье
Медики выявили продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Медицинскими специалистами определены и озвучили для СМИ семь натуральных продуктов из нашего рациона, которые способствуют значительному разжижению крови в организме человека, а также способствуют значительному уменьшению количество её сгустков.
Финансы
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России
Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
Политика
«Слуга народа» поддержит в Раде законопроект о продаже земли
В первом чтении вся фракция «Слуги народа» Верховной рады Украины, «кроме трех-четырех человек, которые удерживаются», готова голосовать за законопроект о продаже земли в первом чтении.
Футбол
Гвардиола написал письмо каждому болельщику, поддержавшему «Манчестер Сити» в Харькове
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил заслугу каждого фаната своей команды, который в середине сентября присутствовал на Украине в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Футбол
Украина — Эстония 1:0
Футбол
Ростовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина
Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
Энергетика
Почему Польша резко сократила поставки газа из России
За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
Общество