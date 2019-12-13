Происшествия

ИзвестияИзвестияПожар на складе в Москве локализован

Пожар на складе с тканями в Москве удалось локализовать, сообщили 13 декабря «Известиям» в пресс-службе столичного главка МЧС. «В 15:03 пожар локализован на площади 7 тыс. кв. м», — сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось

Спасатель пострадал при тушении пожара на складе тканей на Варшавском шоссе

Спасатель пострадал в ходе тушения пожара на территории склада в столичном районе Чертаново Центральное, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
Агентство Москва04:55

Подробнее о событии

Названа вероятная причина пожара на складе в Чертанове

Телеканал 360°09:52

Крупный пожар на складах в районе Варшавского шоссе ликвидировали

РИАМО08:02

Пожар на Варшавском шоссе полностью ликвидирован

Москва 2408:48

Кровля и внешняя стена горящего склада в Петербурге обрушились

РИА Новости11:07

В Москве полностью потушили пожар на Варшавском шоссе

Интерфакс08:57

Пожар на складе на юге Москвы полностью потушен

ТАСС08:50

Вертолеты МАЦ сбросили 195 тонн огнегасящей жидкости на горевший склад тканей в районе Варшавского шоссе

Агентство Москва09:16
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Происшествия

СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале

Российская газета 11:35
Общество

Путин заявил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке

На сегодняшний день искусственное снижение ипотечной ставки является опасным, однако заниматься этим вопросом всё равно необходимо.
REGNUM 10:07
Кино

Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»

Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Вечерняя Москва 11 декабря в 14:43
Общество

К смерти Лужкова могла привести ошибка врачей

В смерти бывшего мэра Москвы Юрий Лужкова ключевую роль могла сыграть ошибка врачей немецкой клиники, где экс-градоначальник проходил плановое лечение, заявил журналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook.
Рамблер 06:17
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Биатлон

Миронова завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира

LiveResult.Ru 12:03
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Газета.Ru 10:59
Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК 10:41
Политика

В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
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Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Общество

В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
REGNUM 06:37
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Piter.tv 07:50
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МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Космос

Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле

Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.
CarsWeek.ru вчера в 11:22
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

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Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»

Президент России Владимир Путин осмотрел завод двигателей на производственной площадке автоконцерна «Камаз».
МИР 24 10:06
Футбол

УЕФА показал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов, в которую попали футболисты, набравшие наибольшее число очков в Fantasy Football от PlayStation.
Нева Спорт 11:07
Музыка

Верка Сердючка вернулась после 6-летнего перерыва

Андрей Данилко вернул свое альтер-эго Верку Сердючку после 6-летнего перерыва.
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Элина Чага рассказала, почему ушла от Леонида Агутина

News.ru вчера в 00:26
Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости 04:39
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия

Назван организатор убийства Шеремета

Украинское следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году в Киеве музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.
BFM.ru 09:14
Политика

Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
РИА Новости вчера в 09:30
Общество

Адвокат поддержал заявление подозреваемой в убийстве Шеремета об обстреле Киева

Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в закладке бомбы под авто погибшего журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош не увидел желании подзащитной «лупануть градами по Киеву» ничего преступного.
Взгляд.ру 11:37
Футбол

ЦСКА хочет купить форварда и центрального защитника зимой

По информации «Бизнес Online», московский клуб собирается купить форварда и при этом продать 23-летнего японца Такуму Нисимуру, который провел за ЦСКА 5 матчей в РПЛ в этом сезоне и не отметился результативными действиями.
Sports.ru 10:02
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
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Армия и оружие

ВСУ вернулись на участок разведения сил у Станицы Луганской в Донбассе

ФАН 08:08
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды

Учитель возмутился тем, что ученик заявил о своих политических взглядах в присутствии депутата от «Единой России».
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Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Интерфакс 08:23
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