Спасатель пострадал в ходе тушения пожара на территории склада в столичном районе Чертаново Центральное, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

с чего всё началось

Пожар на складе с тканями в Москве удалось локализовать, сообщили 13 декабря «Известиям» в пресс-службе столичного главка МЧС. «В 15:03 пожар локализован на площади 7 тыс. кв. м», — сообщили в ведомстве.

Пожар на складе в Москве локализован

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