Происшествия
RT на русскомПожар на складе в Москве потушен
Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Читать в источнике
Оценить165
с чего всё началось
Для ликвидации возгорания вызвана пожарная авиация, добавил источник. Ранее Агентство «Москва» сообщало, что по адресу Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2 произошло возгорание на складе тканей на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.Агентство Москва04:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:14, Ашберн
Футбол
РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Политика
Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Игры
Что показали на премии Game Awards 2019
Политика
В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Космос
NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса
На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
Хоккей
Кравцов расторг контракт с «Трактором»
«Трактор» и нападающий Виталий Кравцов расторгли контракт, информирует официальный сайт КХЛ.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший
На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
Наука
Мёртвых зон в океане гораздо больше, чем считали ученые
Ученые обнаружили доказательства того, что большая часть океана состоит из мертвых зон, изучив химические сигнатуры, оставленные анаэробными бактериями.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал о стратегии на бой с Фергюсоном
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Политика
Песков ответил Брекоткину из «Уральских пельменей» насчет цензуры
На вопрос журналистов, произошло ли усиление цензуры на телевидении и запрещено ли упоминать президента в юмористических передачах, Дмитрий Песков кратко ответил: «Ответ отрицательный», сообщает портал Ura.ru.
Футбол
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в ноябре
Хоккей
Панарин сделал первый хет-трик за «Рейнджерс»
Панарин стал первым с сезона-2009/10 игроком "Рейнджерс", набравшим 40 и более очков в 31 матче со старта сезона.
Политика
Зеленский развеял опасения Путина о резне в Донбассе
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании СПЧ, заявил, что Москва не вернет Украине контроль над границей в районе ДНР и ЛНР, так как опасается повторения резни в Сребренице, произошедшей в 1995 году в Боснии и Герцеговине.
Шоу-бизнес
Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова
В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Происшествия
В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его
В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу.
Экономика
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей
В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
Гаджеты
Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой
Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.
Политика
На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку Путина и Медведева
На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.