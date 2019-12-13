Для ликвидации возгорания вызвана пожарная авиация, добавил источник. Ранее Агентство «Москва» сообщало, что по адресу Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2 произошло возгорание на складе тканей на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

с чего всё началось

Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Пожар на складе в Москве потушен

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