Происшествия

RT на русскомRT на русскомПожар на складе в Москве потушен

Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Читать в источнике
Комментировать159
с чего всё началось

Спасатель пострадал при тушении пожара на складе тканей на Варшавском шоссе

Для ликвидации возгорания вызвана пожарная авиация, добавил источник. Ранее Агентство «Москва» сообщало, что по адресу Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2 произошло возгорание на складе тканей на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
Агентство Москва04:55

Подробнее о событии

В Москве полностью потушили пожар на Варшавском шоссе

Интерфакс08:57

Крупный пожар на складах в районе Варшавского шоссе ликвидировали

РИАМО08:02

Пожар на складе на юге Москвы полностью потушен

ТАСС08:50

Крупный пожар в Чертанове сняли с коптера

Телеканал 360°08:00

Пожар на Варшавском шоссе полностью ликвидирован

Москва 2408:48

В Москве потушили крупный пожар на складе с тканями

РИА Новости08:48

Пожар на складе в районе Варшавского шоссе полностью потушен

Агентство Москва08:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:14, Ашберн
Футбол

РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:16
Политика

Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
РИА Новости 07:39
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Игры

Что показали на премии Game Awards 2019

Газета.Ru 05:49
Политика

В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
РИА Новости 06:51
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
REGNUM 05:34
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:54
Космос

NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса

На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
Что происходит 07:14
Хоккей

Кравцов расторг контракт с «Трактором»

«Трактор» и нападающий Виталий Кравцов расторгли контракт, информирует официальный сайт КХЛ.
Sports.ru 05:36
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
Известия 09:08
Наука

Мёртвых зон в океане гораздо больше, чем считали ученые

Ученые обнаружили доказательства того, что большая часть океана состоит из мертвых зон, изучив химические сигнатуры, оставленные анаэробными бактериями.
LentaChel.ru вчера в 01:00
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов рассказал о стратегии на бой с Фергюсоном

Южный Федеральный 08:31
Происшествия

Умерший журналист «Вечерней Москвы» делал себе неизвестные уколы

Газета.Ru 03:52
Общество

В Epic Games Store началась раздача The Wolf Among Us

Gmbox.ru 04:07
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
Происшествия

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

РИА Новости 07:50
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Космос

Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
РИА Новости 11 декабря в 11:41
Политика

Песков ответил Брекоткину из «Уральских пельменей» насчет цензуры

На вопрос журналистов, произошло ли усиление цензуры на телевидении и запрещено ли упоминать президента в юмористических передачах, Дмитрий Песков кратко ответил: «Ответ отрицательный», сообщает портал Ura.ru.
Телепрограмма вчера в 06:05
Футбол

Клопп признан лучшим тренером АПЛ в ноябре

Bookmaker-ratings.ru 07:35
Хоккей

Панарин сделал первый хет-трик за «Рейнджерс»

Панарин стал первым с сезона-2009/10 игроком "Рейнджерс", набравшим 40 и более очков в 31 матче со старта сезона.
Российская газета 02:20
Политика

Зеленский развеял опасения Путина о резне в Донбассе

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании СПЧ, заявил, что Москва не вернет Украине контроль над границей в районе ДНР и ЛНР, так как опасается повторения резни в Сребренице, произошедшей в 1995 году в Боснии и Герцеговине.
Московский Комсомолец 03:11
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Шоу-бизнес

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова

В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
REGNUM 03:32
Происшествия

В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его

В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу.
РИА Новости 06:34
Экономика

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей

В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
RuNews24.ru вчера в 07:18
Гаджеты

Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой

Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.
TatCenter вчера в 00:24
Политика

На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку Путина и Медведева

На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.
Эхо Москвы 09:03
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru 11 декабря в 17:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное