Происшествия
RT на русскомПожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
Как сообщалось ранее, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. метров. По данным МЧС, на складе находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование.
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Армия и оружие
Минобороны РФ усилит защиту Урала и Поволжья ракетными системами С-400
Piter.tv 05:27
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor 10:31
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service 09:52
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 15:28
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Армия и оружие
Азербайджан заявил об уничтожении военных объектов Армении
Баку, 13 июля 2020, 22:33 — REGNUM Ряд военных объектов на территории Армении уничтожен ударами со стороны Азербайджана, сообщили 13 июля в азербайджанском минобороны.
REGNUM 15:33
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Общество
В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались 37 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 16:27
Экономика
Долги мировых компаний подскочат из-за пандемии на $1 трлн
Задолженность ключевых мировых компаний в текущем году увеличится на 1 триллион долларов из-за пандемии коронавируса.
Национальная служба новостей 06:50
Политика
В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору
ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
РБК 16:48
Технологии
Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля
Следует выбрать любое предложение с цифрами и запомнить его при помощи мнемоники, после чего по первым букам слов составить личный пароль.
Evo-rus.com 09:28
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Политика
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
РИА Новости 13:59
Политика
США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море
Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
News.ru 15:37
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будет неочевидное объяснение возможности менять пол героя
Нарративный директор Ubisoft Дэрби МакДевитт заявил, что игроки не сразу узнают, почему в Assassin's Creed Valhalla можно изменить пол главного героя на лету.
CyberSport.ru 12:42
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за много лет спел на публике
Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Общество
Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности
Барбара Луна Сипос, которая до недавнего времени работала администратором, сделала несколько пластических операций на сумму, превышающую 12 миллионов рублей.
Evo-rus.com 09:47
Кино
Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
РИА Новости 16:32
Общество
Зампреда Арбитражного суда Москвы досрочно лишили полномочий
Москва, 13 июля 2020, 22:22 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России лишила полномочий заместителя председателя Арбитражного суда города Москвы Ольгу Александрову.
REGNUM 15:22
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио умер в возрасте 27 лет
В штате Калифорния нашли мертвым 27-летнего Бенджамина Кио — внука певца Элвиса Пресли.
Дождь 11:58
Наука
В Британии создали робота-химика
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Британии создали робота-химика.
Piter.tv 11 июля в 03:42
Армия и оружие
Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет
Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело 06:58
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50