Происшествия

RT на русскомRT на русскомПожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров

Как сообщалось ранее, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. метров. По данным МЧС, на складе находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование.
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Крупный пожар на складе с краской в Самаре локализовали

ТАСС12:04

Пожар на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года: последние новости на 21.00

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Вертолет МЧС сбросил 45 тонн воды на очаг пожара на складах в Самаре

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Стало известно, нанесен ли урон природе после крупного пожара в Самаре

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В Самаре локализовали пожар на складе

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В Самаре из-за пожара на складе контролируют качество атмосферного воздуха

АиФ Самара13:38

Крупный пожар на складе в Самаре: полная хроника событий

СОВА16:20
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Армия и оружие

Минобороны РФ усилит защиту Урала и Поволжья ракетными системами С-400

Piter.tv 05:27
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Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor 10:31
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Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service 09:52
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Экономика

Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег

Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 15:28
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Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
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Армия и оружие

Азербайджан заявил об уничтожении военных объектов Армении

Баку, 13 июля 2020, 22:33 — REGNUM Ряд военных объектов на территории Армении уничтожен ударами со стороны Азербайджана, сообщили 13 июля в азербайджанском минобороны.
REGNUM 15:33
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Общество

В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались 37 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 16:27
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Экономика

Долги мировых компаний подскочат из-за пандемии на $1 трлн

Задолженность ключевых мировых компаний в текущем году увеличится на 1 триллион долларов из-за пандемии коронавируса.
Национальная служба новостей 06:50
Политика

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
РБК 16:48
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Технологии

Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля

Следует выбрать любое предложение с цифрами и запомнить его при помощи мнемоники, после чего по первым букам слов составить личный пароль.
Evo-rus.com 09:28
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Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета 13:07
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
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Политика

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

РИА Новости 13:59
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Политика

США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море

Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
News.ru 15:37
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
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Киберспорт

В Assassin’s Creed Valhalla будет неочевидное объяснение возможности менять пол героя

Нарративный директор Ubisoft Дэрби МакДевитт заявил, что игроки не сразу узнают, почему в Assassin's Creed Valhalla можно изменить пол главного героя на лету.
CyberSport.ru 12:42
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за много лет спел на публике

Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
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Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
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Общество

Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности

Барбара Луна Сипос, которая до недавнего времени работала администратором, сделала несколько пластических операций на сумму, превышающую 12 миллионов рублей.
Evo-rus.com 09:47
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Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс 08:23
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Кино

Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»

РИА Новости 16:32
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Общество

Зампреда Арбитражного суда Москвы досрочно лишили полномочий

Москва, 13 июля 2020, 22:22 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России лишила полномочий заместителя председателя Арбитражного суда города Москвы Ольгу Александрову.
REGNUM 15:22
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Политика

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
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Шоу-бизнес

Соседи Прилучного пожаловались на возомнившую себя хозяйкой Карпович

iReactor 13:54
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Шоу-бизнес

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио умер в возрасте 27 лет

В штате Калифорния нашли мертвым 27-летнего Бенджамина Кио — внука певца Элвиса Пресли.
Дождь 11:58
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Наука

В Британии создали робота-химика

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Британии создали робота-химика.
Piter.tv 11 июля в 03:42
20
Армия и оружие

Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет

Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело 06:58
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
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