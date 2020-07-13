Происшествия
RT на русскомПожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
Как сообщалось ранее, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. метров. По данным МЧС, на складе находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование.
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Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Экономика сегодня 10:51
Футбол
Защитник «Лестера» может перейти в «Локомотив»
Защитник английского "Лестера" Филип Бенкович может перейти в московский "Локомотив", сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:44
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
Российская газета 03:13
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток 05:41
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Свердловской области до 20 июля продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, сообщил оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
РИА Новости 04:48
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа 04:36
Происшествия
Вахтовики Амурского ГПЗ устроили погром из-за невыплаты зарплат
Обновлено в 19:55 Вахтовики, работающие на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, устроили погром на месте будущего предприятия.
BFM.ru 11:38
Происшествия
Руководителя проектной компании осудили за хищение денег Минобороны
Приговор экс-генеральному директору АО «Новит Про» Андрею Петрову, обвиненному в участии в хищении более 368 млн рублей при проектировании подводной лодки проекта 636 «Варшавянка», вынес Кировский районный суд города Санкт-Петербурга, 13 июля сообщили объединенная пресс-служба городских судов.
ИА Красная Весна 12:42
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 04:58
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
Общество
«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий
Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии.
РИА Новости 07:08
Армия и оружие
После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат
Вести.Ru вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Общество
Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%
Отмечается, что смертность в Москве в июне этого года превысила показатели июня 2019 года на 3687 случаев, основной или сопутствующей причиной 92% из которых стал коронавирус.
Известия 13:36
Политика
Во фракции Порошенко прокомментировали «языковой» законопроект
Фракция партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде считает, что законопроект об использовании украинского языка в образовательных учреждениях раскалывает общество, заявил ее депутат Владимир Вятрович.
РИА Новости 09:56
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
Футбол
Еремин: мне не поступало предложений от «Спартака»
Агент Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором московского "Спартака", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:34
Спорт
Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости 13:41
Происшествия
В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ
Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
Армия и оружие
Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет
Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело 06:58
Футбол
В «Уфе» зафиксирован один заболевший коронавирусом
Оперативный штаб Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщил об одном положительном тесте на коронавирус у игрока «Уфы».
RT на русском 12:21
Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
Главный санитарный врач России Анна Попова своим постановлением отменила требование об обязательной двухнедельной изоляции для прибывающих на территорию РФ.
Коммерсантъ 13:34
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев назвал работу руководства Хабаровского края плохо организованной.
РИА Новости 05:57
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Политика
Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок
Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок Президентские выборы в Польше завершились с беспрецедентным результатом.
Коммерсантъ 02:45
Энергетика
Ирак пообещал достичь 100% соблюдения сделки ОПЕК+ в июле
Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, по итогам июня сократил добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ почти на 90%, а в июле планирует достичь 100% соблюдения квот.
ТАСС 13:03
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56