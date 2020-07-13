Пожарные локализовали возгорание на складе в Самаре, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

Крупный пожар на складе с краской в Самаре локализовали

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