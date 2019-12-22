Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе. Ранее сообщалось, что в промозоне Уфы горит трехтажное производственное здание. Огонь охватил 2000 квадратных метров площади и грозил перекинуться на соседние постройки.

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

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