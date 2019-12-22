Происшествия
Вести.RuПожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе. Ранее сообщалось, что в промозоне Уфы горит трехтажное производственное здание. Огонь охватил 2000 квадратных метров площади и грозил перекинуться на соседние постройки.
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Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Как сообщает издание, решение касается и той пенсии, которая должна полагаться Макрону после окончания его первого президентского срока в мае 2022 года, а также той выплаты, которая у него будет, если ему удастся остаться на второй срок.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Волочкова и Джигурда стали парой
Волочкова и Джигурда стали парой Нежные объятия двух артистов выглядят провокационно.
Политика
Пушков ответил на слова американского посла о реакции ЕС на санкции
По словам посла США в Германии Ричарда Гренелла, санкции приняли в интересах Евросоюза, и многие страны ЕС благодарны за них.
Музыка
София Ротару заменит Аллу Пугачеву на «Голубом огоньке»
Певица записала две песни в павильоне «Мосфильма». На «Голубом огоньке» вместо Аллы Пугачевой выступит София Ротару.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Спорт
WADA ответило на заявление об изменении Родченковым данных лаборатории
«Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA», – сказала «РИА Новости» пресс-служба антидопингового агентства.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Шоу-бизнес
Максим Галкин обидел Собчак: отказался участвовать в ее шоу
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске
Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.
Политика
Трамп написал письмо в Россию – МИД РФ
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.
Наука
Российские ученые рассказали, как плавится графит
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Алексея Миранчука за 40 млн евро
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может приобрести полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука за 40 миллионов евро, сообщает TuttoMercatoWeb.
Футбол
АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры
«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Шоу-бизнес
Дана Борисова после скандала сдала анализы на наркотики
Борисова уточнила, что отправилась в лучшую столичную химическо-токсическую клинику на Симферопольском бульваре, где сдала тест на венозную кровь, который стоит 15 тыс. рублей.
Культура
Названы самые высокооплачиваемые писатели 2019 года
Общество
Маленький принц Джордж выполнил важное благотворительное задание
Шестилетний британский принц Джордж недавно выполнил важное благотворительное задание.
Происшествия
Из-под завалов обрушившегося здания в Омске извлекли тело погибшего
Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории завода комбикормов в Омске.
Шоу-бизнес
Что знахарь Ручкин сказал о Заворотнюк
У журналистов НТВ появилась возможность еще раз спросить чудо-знахаря Александра Ручкина о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием.
Авто
Обновленная LADA 4x4 восхитила журналистов из США
Обновленная LADA 4x4 приобрела обновления во внешнем и внутреннем пространстве, новую приборную панель, удобные задние кресла для пассажиров второго ряда с подголовниками.
Гаджеты
Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году
Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.