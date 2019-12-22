Происшествия
Вести.RuПожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе. Ранее сообщалось, что в промозоне Уфы горит трехтажное производственное здание. Огонь охватил 2000 квадратных метров площади и грозил перекинуться на соседние постройки.
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Энергетика
Миллер рассказал о соглашении с Украиной по транзиту газа
В ходе двусторонних переговоров с Украиной достигнуты итоговые окончательные договоренности по транзиту газа: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в течении следующих четырех лет.
Кино
Джеймс Кэмерон планирует еще раз показать «Аватар» в кино
Режиссер Джеймс Кэмерон намерен перевыпустить фильм «Аватар» перед сиквелами, сообщает USA Today.
Происшествия
В ДР Конго нашли черный ящик разбившегося в октябре Ан-72
Политика
МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне
На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от президентской пенсии, которая положена ему после ухода с поста главы государства.
Экономика
Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
Политика
Стал известен победитель выборов президента Афганистана
Действующий президент Афганистана Ашраф Гани побеждает на выборах главы государства с результатом 50,64 процента голосов избирателей.
Наука
Российские ученые раскрыли секрет плавления графита
Российские ученые смогли воссоздать кривую плавления графита.
Гаджеты
Появились изображения новой гибкой раскладушки Samsung
Известный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии будущей гибкой раскладушки от Samsung.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Тампу», Орлов и Кучеров забили по голу
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампа-Бэй» — 3:1. Победный гол на счету Дмитрия Орлова.
Политика
На Украине назвали поражением США протокол по газу с Россией
Подписав протокол по транзиту газа, Россия и Украина вышли победителями, а США в этой ситуации выглядят проигравшими, считает главный редактор «Страна.ua» Игорь Гужва.
Политика
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Единоборства
«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара
Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Политика
Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США
Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
Кино
В Уфе «Вторжение» произойдёт значительно раньше
Киноманы в России с нетерпением ждут первый день Нового года и практически готовятся штурмовать кинотеатры, чтобы одними из первых увидеть «Вторжение» - фильм Фёдора Бондарчука.
Происшествия
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Недвижимость
Вторичный рынок застыл в ожидании
У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может купить Алексея Миранчука за €40 млн
По информации источника, 24-летний брат-близнец Антона Миранчука может пополнить стан "красных дьяволов" за €40 миллионов.
Культура
Вышел новый Fake News о стрельбе на Лубянке и пресс-конференции Путина
Вышел очередной выпуск программы Fake News.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Происшествия
Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве
По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Политика
МИД Украины не согласился со словами Путина об исконно русских землях
Замглавы министра иностранных дел Украины Василий Боднарь выразил несогласие со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.