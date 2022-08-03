ИзвестияПожар на складе Ozon в Подмосковье сняли с коптераВ распоряжении «Известий» 3 августа появилось видео пожара на складе Ozon в Истринском городском округе Подмосковья.ИзвестияПо последним данным, огонь охватил площадь в 35 тысяч квадратных метров.РЕН ТВВсе сотрудники склада на данный момент эвакуированы.YA62.ruПо предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.Кубанские новостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruИзвестия7 новостейТК ЗвездаРЕН ТВLife.ruПетербургский дневникРБКРоссийская газетаPiter.tvКомсомольская правдаПятый каналВести ПодмосковьяГазета.RuРБККривое-зеркало.руReadovka NewsForbesYA62.ruМоллы.RuТелеканал 360°RZN.infoАлтапрессГТРК ВяткаDailyЦарьград62ИНФОDaily MoscowA42.RUПодробнее о событииГлава округа Истра: на месте пожара на складе Ozon работают три бригады медиковРИА Новости07:37Пожар произошел в блоке фулфилмент-центра Ozon на Новой РигеИнтерфакс07:02Горящий склад OZON в Подмосковье сняли с коптераРЕН ТВ07:59Хронология крупнейших пожаров на российских складахТАСС10:04На складе компании Ozon в селе Петровское в подмосковной Истре произошёл пожарМосква онлайн09:26Загоревшийся склад Ozon построили менее года назадРБК07:24В подмосковной Истре загорелся склад интернет-магазина OzonLenta.ru06:18Показать ещёОценить1,1KПоделиться