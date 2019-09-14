Происшествия
ИнтерфаксПожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
О причинах взрыва и пожара, как и о возможных жертвах и пострадавших, пока не сообщается. Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
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с чего всё началось
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.Коммерсантъ01:02
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