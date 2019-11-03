Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. Как сообщает РИА Новости, борьбу с огнем ведут 59 человек и 16 единиц техники.

Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском

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