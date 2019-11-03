Происшествия
Российская газетаПожар произошел на складе в подмосковном Жуковском
Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. Как сообщает РИА Новости, борьбу с огнем ведут 59 человек и 16 единиц техники.
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Политика
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
РИА Новости вчера в 19:43
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября.
РБК 00:48
Хоккей
Главный тренер «Трактора» отправлен в отставку
В отставку Скудра отправлен по требованию президента клуба Алексея Текслера.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи
Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи.
Life.ru вчера в 22:22
Политика
«Ключевой свидетель» рассказал о деле Boeing МН17 и утечке документов
В Киеве Цемаха ранее назвали ключевым свидетелем в деле о крушении «Боинга» 777 рейса МН17 на Донбассе.
Rusvesna.su 00:00
Авто
Новый Kia Optima впервые показали без камуфляжа
Корейский седан KIA Optima нового поколения готовится к дебюту.
Автоновости дня 00:20
Общество
Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию
ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости вчера в 05:50
Путешествия
На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° 31 октября в 11:57
Хоккей
«Даллас» обыграл «Монреаль» с голами Радулова и Гурьянова
В составе «Далласа» шайбами отметились российские нападающие Александр Радулов (16-я минута в большинстве) и оформивший в матче дубль Денис Гурьянов (39-я буллит, 51-я в большинстве), а также финский защитник Миро Хайсканен (56-я в пустые ворота).
REGNUM вчера в 23:24
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 11:46
Единоборства
Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC
Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.
Газета.Ru 00:04
Здоровье
Медики рассказали, как кофе влияет на артериальное давление
Давление повышает кофеин, которые есть в этом напитке. По этой причине врачи советуют не злоупотреблять кофе.
Ореанда-Новости вчера в 10:59
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Политика
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.
РИА Новости 00:47
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Шоу-бизнес
Александр Градский отмечает 70-летний юбилей
3 ноября исполняется 70 лет народному артисту России Александру Градскому.
RT на русском 00:46
Политика
В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России
Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и самая крупная административно-территориальная единица Королевства Норвегия) Рагнхильд Вассвик объяснила необходимость отмены антироссийских санкций.
Известия вчера в 21:19
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Пугачева заявила, что уходит со сцены
Певица Алла Пугачева решила, что больше не будет выступать на сцене в ближайшие 10 лет — до 80-летнего юбилея.
URA.Ru вчера в 16:05
Политика
Елизавета II подписала закон о проведении 12 декабря досрочных выборов
Билль о проведении 12 декабря досрочных выборов в Соединенном Королевстве обрел законную силу.
ТАСС 31 октября в 12:13
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс вчера в 02:36
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер вчера в 11:33
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
РИА Новости вчера в 06:13
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Экономика
Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Lenta.ru вчера в 18:19
Технологии
Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь
Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Lenta.ru вчера в 20:09
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
Принятие закона о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза" даст Киеву "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 01 ноября в 17:23