Происшествия
ИзвестияНа станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории
На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщается на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
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с чего всё началось
Из сообщения пресс-службы НИИ следует, что в результате пожара сгорели несколько лабораторий, в частности, речь идет о метеокабинете, кабинете аэрологии, лаборатории ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверной, гидрометеорологической лаборатории и радиорубке.Народные новости13:34
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Компания создает новое направление МТС Automotive, которое объединит в себе технологии и продукты в области connected cars, а также экспертизу приобретенных разработчиков и поставщиков мультимедийных устройств и бортовых информационных систем для автомобилей компании — «СТОПОЛ Авто» и «КОАГЕНТ Рус».
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КНДР восстанавливает громкоговорители на границе с Южной Кореей
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Культура
Умер режиссер «Бэтмена» Джоэл Шумахер
В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.
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На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
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РБК 15:01
Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
Коммерсантъ 14:24
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
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Городовой 12:20
Общество
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Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
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Ридус 07:49
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Евгения Медведева призналась, что периодически её подводят нервы
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева призналась, что иногда нервничает, выходя на лёд.
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Здоровье
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Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
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Адвокат экс-жены Тарасова о решении суда по алиментам: плачем от смеха
Сергей Жорин, адвокат экс-супруги полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал решение суда об увеличении алиментов, которые выплачивает футболист.
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