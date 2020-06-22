с чего всё началось

На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщается на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории

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